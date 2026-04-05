Marsilya teknik direktörü, Akred'in durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi açıkladı

Marsilya teknik direktörü Habib Bay, bu akşam Pazar günü Fransa Ligi'nin 28. haftasının kapanış maçında Monaco ile karşılaşmadan önce takımın yaşadığı çeşitli sorunları ortaya koydu.

Bay, maç öncesinde takımın seviyesinin "henüz tatmin edici olmadığını" vurguladı, ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefinden vazgeçmediğini de belirtti.

Marsilya, bazı önemli oyuncularından yoksun olarak Monako'ya gidecek. Bay, Geoffrey Kondogbia'nın uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacağını, Mason Greenwood'un ise hala rehabilitasyon aşamasında olduğunu doğruladı.

Buna rağmen teknik direktör, Faslı milli oyuncu Nayef Akrad ile ilgili olumlu haberler verdi. Akrad'ın geçen Cuma antrenmanlara başladığını ve kademeli olarak takıma döneceğini belirten Bay, Leonardo Balerdi'nin de toplu antrenmanlara tam olarak dönmeye yakın olduğunu vurguladı. Bu durum, savunma seçeneklerini kademeli olarak güçlendiriyor.

RMC Sport dahil olmak üzere Fransız medya kaynakları, Faslı oyuncunun bir süredir sporcu fıtığı sorunu yaşadığını bildirmişti. Bu, maçlar ve antrenmanlar sırasında fiziksel baskı ve tekrarlanan hareketler nedeniyle futbolcular arasında sık görülen bir fiziksel sorundur.

Bunun üzerine Akard, geçtiğimiz Mart ayında acil bir ameliyat geçirdi ve şu ana kadar rehabilitasyon programında iyi ilerleme kaydetti.

Marsilya ve Monaco, bu gece Şampiyonlar Ligi'ne katılma şanslarını artırmak için mücadele edecek. İki takımın puanları birbirine yakın; Akred'in takımı 49 puanla dördüncü sırada yer alırken, yedinci sıradaki Monaco'ya üç puan fark atıyor.