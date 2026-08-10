Olimpik Marsilya, Faslı milli oyuncu Nayef Aguerd'in bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kapıyı kapatmadı; savunmacı şu ana kadar teknik direktör Bruno Genesio'nun planları içinde yer almaya devam etse de.

Genesio, Aguerd'in geleceğinin hâlâ tartışma konusu olduğunu, başka bir takıma transfer olma ihtimaline dair müzakerelerin sürdüğünü açıkladı; aynı zamanda oyuncunun hizmetlerine bağlı olduğunu ve takımda kalması hâlinde yardımcı olabileceğini vurguladı.

Faslı El Botola sitesi, Marsilya teknik direktörünün Faslı milli oyuncuya dair açıklamalarını aktardı. Genesio şöyle konuştu: "Aguerd mi? Hâlâ bizimle, ancak ayrılığıyla ilgili müzakereler var. Ona güvendiğimi biliyorsunuz ve bize çok şey katabilir."

Genesio, son dönemde Faslı savunmacının hesaplarında yer almamasına da değindi ve Aguerd'in sakatlıktan iyileşerek yeniden hazır hâle geldiğini, fiziksel etkenin oynamamasının tek açıklaması olmadığını belirtti.

Şunları ekledi: "Sakatlıktan döndü, ama bu, kadroda yer almamasının sebebi değil."

Genesio'nun açıklamaları, Aguerd'i Real Sociedad'a transfer olmakla ilişkilendiren haberlerin sürdüğü bir döneme denk geldi; müzakereler, anlaşmanın maddelerine ilişkin nihai bir uzlaşıya varılmasını beklerken sonuç aşamasına yaklaşıyor.

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