Marsilya, Stade Vélodrome'da Levski Sofya'yı Amine Gouiri'nin ilk yarıdaki penaltı golüyle 1-0 yendi. Konuk ekibin son bölümdeki baskısına rağmen Pierre-Emile Højbjerg'in orta sahadaki üstün performansı, Fransız ekibinin üç puanı almasını sağladı.

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Marsilya, Stade Vélodrome'daki zorlu geçme ihtimali bulunan Avrupa Ligi maçından orta sahadaki kontrolünün büyük pay sahibi olduğu 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Belirleyici an, Gouiri'nin 28. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle yaşandı. Bu gol, Marsilya'nın oyunun temposunu belirlemesi için gereken temeli oluşturdu. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı ikiye çıkarma fırsatlarını kaçırarak saha hâkimiyetini daha farklı bir skora yansıtamadı. Ancak sağlam savunması, Levski Sofya'ya 90 dakika boyunca yalnızca bir isabetli şut imkânı tanıdı.

Bruno Genesio'nun takımı, topa sahip olmayı önceliklendiren 4-2-3-1 dizilişiyle oynadı ve maçı %89 pas isabetiyle, 524 başarılı pas yaparak tamamladı. Levski Sofya, özellikle geride kurduğu savunma düzeninde disiplinli ve kompakt kaldı. Ancak Højbjerg orta sahadaki ikili rolde üstünlük kurduktan sonra hücuma etkili biçimde geçmekte zorlandı. Marsilya'nın rakibinin 38'ine karşılık 47 ikili mücadele kazanması, iki takım arasındaki fiziksel farkı ortaya koydu. Böylece Ligue 1 ekibi, gösterişli olmasa da kontrollü bir galibiyet aldı.

Kaleci ve savunma

Jeffrey de Lange - 7/10

Son vuruşlarda etkisiz kalan Levski hücumu karşısında Hollandalı kaleci için nispeten sakin bir akşamdı. Kalesini gole kapatmasını sağlayan kritik bir kurtarış yaptı. Geriden oyun kurarken de sakin görünerek Marsilya'nın yüksek pas isabetine katkıda bulundu. Beklenen yenilen gol (xGC) değerinin 0,24 olması, dörtlü savunma hattının onu ne kadar iyi koruduğunu gösteriyor.

CJ Egan-Riley - 8/10

Savunma hattının öne çıkan ismiydi. Egan-Riley, 2 top kapma ve kazandığı 7 ikili mücadele dâhil olmak üzere 8 savunma müdahalesiyle takımına liderlik etti. Pozisyon alışı sayesinde Levski'nin birkaç kontra atağını tehlikeli fırsatlara dönüşmeden durdurdu. Baskı altında pasları da kusursuzdu.

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Nayef Aguerd - 7/10

Hava toplarında etkili olan Aguerd, 23. dakikada bir duran topta kafa vuruşuyla kaleyi buldu. Savunma hattını iyi yönetti ve orta saha ile hücum arasındaki alanı daraltmak için savunmayı ileride tuttu. Böylece Levski'den Reinaldo'nun izole kalmasını sağladı.

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Kelyann Bezahaf - 6/10

Genç oyuncu potansiyelinden izler gösterdi ancak savunmadaki takım arkadaşlarına kıyasla top kendisindeyken zaman zaman tereddütlü göründü. Görevlerini büyük bir hata yapmadan yerine getirdi fakat ileriye dönük oyun kurulumunda Aguerd kadar rol almadı.

Ulisses Garcia - 7/10

Garcia sol kanada sürekli genişlik kattı ve Igor Paixão'ya destek vermek için sık sık bindirme yaptı. Savunmada sağlamdı. Merkezde alan daraldığında sık sık güvenli bir pas seçeneği sunarak Marsilya'nın %89'luk pas isabetinde önemli rol oynadı.

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Orta saha

Pierre-Emile Højbjerg - 9/10

Takımın temposunu belirleyen isimdi. Højbjerg, 100 pas denemesinin 94'ünde takım arkadaşını bularak maçın en çok isabetli pas yapan oyuncusu oldu. Oyunun yönünü değiştirme ve rakip hatları aşma becerisi, Marsilya'nın %52'lik topa sahip olma oranında belirleyiciydi. İlk yarının uzatma dakikalarında uzaktan çektiği şutla gol atmaya da yaklaştı.

Himad Abdelli - 7/10

Orta sahadaki ikili rolde Højbjerg'e eşlik eden Abdelli, mücadele gücünü ortaya koydu. Seken topları kazanmakta ve topu hızla yeniden dolaşıma sokmakta etkiliydi. Taktik disiplinine bağlı kalması, hücumdaki dört oyuncuya son üçte birde pozisyon değiştirmek için daha fazla özgürlük tanıdı.

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Angel Gomes - 6/10

10 numara rolünde oynayan Gomes, Levski'nin geride konumlanan orta saha oyuncuları karşısında boş alan bulmakta zorlandı. Teknik kalitesi belli olsa da 77. dakikada yerini Tochukwu Nnadi'ye bırakmadan önce gol fırsatı yaratacak son pası veremedi.

Keyliane Abdallah - 7/10

Sağ kanattan sürekli tehdit yaratan Abdallah üç şut çekti. Bunlardan biri, 73. dakikada Svetoslav Vutsov'u kurtarışa zorlayan sol ayak vuruşuydu. 0,09 xG değeri, son dokunuşu yapamasa da doğru bölgelere girdiğini gösteriyor.

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Igor Paixão - 7/10

Sol kanatta hareketli olan Paixão, ikinci yarıda topla sık sık buluştu ve 54. ile 56. dakikalarda kaleciyi kurtarışa zorladı. Doğrudan kaleye yönelen oyunu Levski'nin beklerini geriye itti. Yine de kaleyi bulan iki şutundan birini gole çeviremediği için hayal kırıklığı yaşayacaktır.

Hücum

Amine Gouiri - 8/10

Maçın galibiyet golünü attı. Gouiri, 28. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla sol alt köşeye gönderdi. Akşam boyunca Bulgar savunmacılara zor anlar yaşattı, 0,79 xG değerine ulaştı ve Neal Maupay ile değiştirilene kadar hücumda etkili bir odak noktası oldu.

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Yedekler ve teknik direktör

Neal Maupay (63. dakika) - 6/10

Gouiri'nin yerine girdi ve önde baskıya her zamanki enerjisini kattı. 76. dakikada sol ayağıyla bir şut fırsatı buldu ancak ceza sahası içinden kaleyi tutturamadı.

Amine Harit (70. dakika) - 6/10

Hücuma yeni bir yaratıcılık katmak için oyuna giren Harit, topu iyi korudu ve Marsilya'nın son yirmi dakikayı oyun temposunun kontrolünü kaybetmeden geçirmesine yardımcı oldu.

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Tochukwu Nnadi (77. dakika) - Puan yok

Orta sahayı sağlamlaştırmak için son bölümde oyuna girdi. Maçın istatistiklerine kayda değer bir etki yapacak kadar süre bulamadı.

Bruno Genesio - 7/10

Genesio, takımının kurduğu kontrolden, özellikle de Højbjerg'in taktik düzeni içindeki üstün performansından memnun kalacaktır. Maçı daha erken bitirmek için ikinci bir gol istemiş olabilir. Ancak kurduğu savunma düzeni, Levski Sofya'nın beraberlik golünü hiçbir zaman ciddi biçimde tehdit etmemesini sağladı.