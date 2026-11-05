Marseille, Amine Gouiri'nin ikinci yarıdaki bitirici vuruşuyla Bayer Leverkusen deplasmanında dirençli bir oyun sergileyerek 1-0 kazandı. Topa sahip olma oranında ev sahibine yüzde 58'lik üstünlük tanımasına rağmen Bruno Genesio'nun takımı, kusursuz bir savunma planı uygulayarak üç puanın tamamını aldı.

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Marseille, Almanya deplasmanında taktik açıdan kusursuza yakın bir performans sergiledi. Bayer Leverkusen'in uzun süreli baskısına direndikten sonra maçın son çeyreğinde belirleyici darbeyi vurdu. İlk yarıda hücumdaki yaratıcılıktan çok taktiksel yerleşim ve savunma disiplini öne çıktı. İki takım da birbirine üstünlük kuramayınca devreye 0-0 girildi. Kilit, 77. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle açıldı. Ev sahibi ekip, fırsatları değerlendirememesinin bedelini ödedi.

Jeffrey de Lange'nin önderlik ettiği Marseille savunması, kaleyi gole kapalı tutmak için kritik öneme sahip üç kurtarışa imza attı. Bu galibiyet, yalnızca iki isabetli şut çeken ve yüksek gerilimli bir atmosferde bir dizi sarı kartla başa çıkmak zorunda kalan OM için önemli bir taktik zafer niteliğinde.

Kaleci ve savunma

Jeffrey de Lange - 8/10

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Kaleci, Marseille'in galibiyetinin temel taşıydı. Leverkusen'in en tehlikeli olduğu anlarda yaptığı üç kritik kurtarışla skordaki eşitliği korudu. Ceza sahasına hâkimiyeti ve şutları çıkarma becerisi, on şut çeken rakibe karşı kalesini gole kapatmasında belirleyiciydi.

Kelyan Bezahaf - 7/10

Bezahaf, kanatta olgun bir performans sergiledi. Leverkusen kendi bölgesinde sayısal üstünlük kurmaya çalıştığında bile savunmadaki yerini korudu. Ev sahibi ekip, %58 topa sahip olmasına rağmen yalnızca üç isabetli şut çekebildi; Bezahaf da bunu sağlayan savunma sağlamlığına katkıda bulundu.

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Ulisses Garcia - 6/10

Savunmacı özverili bir performans ortaya koydu ancak 54. dakikada sarı kart gördükten sonra dikkatli oynamak zorunda kaldı. Maçın sonlarında yerini Koum'a bırakmadan önce baskı altında savunma görevlerini iyi yerine getirdi.

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Conrad Egan-Riley - 7/10

Egan-Riley, savunmanın merkezinde çok iyi kademe yaptı. Oyunu okuma becerisi, Leverkusen'in merkezden geliştirdiği atakları kesmesinde önemli rol oynadı. Maçın son bölümünde savunma hattının düzenini korumasına da yardımcı oldu.

Nayef Aguerd - 8/10

Savunma hattının en etkili ismiydi. Aguerd hava toplarında üstünlük kurdu ve fiziksel gücüyle öne çıktı. Leverkusen beraberlik golünü ararken tehlikeli ortaları uzaklaştırmak için sık sık doğru yerde bulunması, tecrübesini gösterdi.

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Orta saha

Himad Abdelli - 7/10

Abdelli, Marseille topa sahip olduğunda takımın temposunu belirledi ve baskı altındaki arkadaşlarına pas seçeneği sundu. 4-1-4-1 düzenindeki çalışkanlığı, Leverkusen'in genellikle kullandığı iç koridorları kapatmada hayati önem taşıdı.

Igor Paixao - 6/10

Çalışkan bir performans sergiledi ancak 39. dakikada gördüğü sarı kart bu performansa gölge düşürdü. Taktik disipline bağlı kaldı fakat 71. dakikada oyundan alınmadan önce hücumda etkili olmakta zorlandı.

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Geoffrey Kondogbia - 7/10

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Kondogbia, alışıldık fiziksel gücüyle orta sahayı ayakta tuttu. Leverkusen'in hücuma geçişlerini birkaç kez kesti ve savunma dörtlüsünün önünde gerekli korumayı sağladı. Genesio, maçı galibiyetle tamamlamak için orta sahaya taze güç katmak isteyince yerini Nnadi'ye bıraktı.

Timothy Weah - 6,5/10

Weah, kontra ataklarda takımına ihtiyaç duyduğu çıkış yolunu sundu. Leverkusen savunmasının üzerine gitmek için fazla fırsat bulamasa da 90 dakika boyunca geriye dönerek bekine destek verdi.

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Pierre-Emile Hojbjerg - 7,5/10

Danimarkalının liderliği maç boyunca hissedildi. Presin ne zaman başlatılacağını yönlendirdi ve savunma bloğunun fazla geriye çekilmemesi için arkadaşlarını sesli biçimde uyardı. Önemli Avrupa maçlarındaki tecrübesi açıkça görüldü.

Hücum

Amine Gouiri - 9/10

Galibiyet golünün sahibi. Maçın büyük bölümünü ileride yalnız geçirmesine rağmen büyük sabır gösterdi ve 77. dakikada yakaladığı fırsatı soğukkanlılıkla değerlendirdi. Topu ileride tutma becerisi ve goldeki hareketliliği, iki takım arasındaki farkı yarattı.

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Yedekler ve teknik direktör

Terial Mmadi - 6/10

Marseille galibiyet için son hamlesini yapmaya başlarken orta sahaya enerji katmak üzere 71. dakikada oyuna girdi.

Tochukwu Nnadi - 5/10

Orta sahayı sağlamlaştırmak için oyuna alındı ancak 90. dakikada sarı kart gördü. Disiplini sınansa da rakibin oyununu bozma görevini yerine getirdi.

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Neal Maupay - Not verilmedi

84. dakikada golü atan oyuncunun yerine, kalan süreyi tüketmek için oyuna girdi. Puan vermek için yeterli süre oynamadı.

Alexi Koum - Not verilmedi

Kalenin gole kapalı kalmasını sağlamak amacıyla 84. dakikada savunmaya yapılan geç bir değişiklikle oyuna girdi.

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Bruno Genesio - 9/10

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Genesio, Carles Martinez karşısındaki taktik mücadeleyi kazandı. Takımını kompakt bir blok hâlinde savunmaya çekip kontra atak fırsatını bekleme kararı kusursuz işledi. Oyuncu değişikliklerini de doğru zamanda yaparak son yirmi dakikada takımının temposunun düşmemesini sağladı.