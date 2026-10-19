Fransa'yı sarsan büyük kaos dalgasından futbol da nasibini aldı. Olympique Marsilya, köklü La Canebière Caddesi'ndeki resmi mağazasının hafta sonu yaşanan olaylar sırasında tamamen yağmalandığını ve tahrip edildiğini açıkladı.

Olympique Marsilya'nın bugün pazartesi günü yayımladığı sert ifadeli resmi açıklamada kulüp, şehrin en ünlü tarihi caddesinde bulunan ve spor giyim markası Puma tarafından işletilen ana mağazasını hedef alan şiddet ve tahribat olaylarını en ağır ifadelerle kınadı ve ticari ortağına tam desteğini ifade etti.

Fransız kulübü açıklamasında, olayların ciddi maddi hasara yol açtığını ve mağazayı geçici olarak halka kapatmak zorunda bıraktığını vurgularken, taraftarlarının şehirdeki diğer resmi mağazalara yönelebileceğini, yağmalanan mağazanın yeniden açılmasına izin verildiği anda kendilerine bildirileceğini belirtti.

Bu olay, Fransa'nın yıllardır yaşadığı en kötü karışıklık dalgalarından birinin gölgesinde meydana geldi. Fiyat artışları ve kamu hizmetlerindeki bozulmaya karşı hafta sonu düzenlenen protestolar, geniş çaplı şiddet ve yağma olaylarına dönüştü; bunların ardından binlerce kişi gözaltına alındı ve onlarca mağaza tahrip edildi.

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Şiddetin tırmanması karşısında Marsilya yetkilileri, kaosu kontrol altına alma çabasıyla pazartesi günü şehrin tamamında toplanma ve gösterilere yönelik tam bir yasak getirdi; yasak, GMT ile öğlen saatlerinden akşam 20.00'ye kadar yürürlüğe girdi.









Sportif açıdan da Marsilya zor bir dönem yaşıyor. Fransa Ligi'nde yalnızca yedi hafta geride kaldıktan sonra dokuzuncu sırada yer alan ekip, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olarak Avrupa sahnesine dönmeye hazırlanırken, en ünlü mağazası kapalı ve şehri alev alev yanıyor.



