Marsilya maçında yaşanan olayların ardından Lyon'a seyircisiz oynama cezası

Groupama Stadyumu'nda oynanan Lyon-Marsilya mücadelesi, tribünlerden atılan bir su şişesinin Dimitri Payet'in kafasına isabet etmesinin ardından yarıda kalmıştı.

Köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanan Payet acı içinde yerde kalırken, hakem Ruddy Buquet oyunu durdurdu ve iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdi.

Yaklaşık iki saatlik bekleyişin ardından maçın iptal edildiği duyuruldu.

Payet, Marsilya'nın Pazartesi günü yaptığı idmanda yer alamazken, RMC Sport'ta Marsilya kulübünün yaşananları yargıya taşıyacağı bilgisi yer aldı.

Maçtan bir gün sonra olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Fransa Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, soruşturma sona erene dek Lyon'un iç saha maçlarını seyircisiz oynamasına karar verdi.

Lyon, 1 Aralık tarihindeki Reims mücadelesinden itibaren, kesin karar netleşene dek Groupama Stadyumu'ndaki lig maçlarına kapalı kapılar ardında çıkacak.

Bakan devreye girdi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, sürekli olarak tekrarlanan seyirci olaylarının Fransız futbolunun geleceğini tehlikeye attığını belirtti.

Maracineanu, tribün terörüyle ilgili alınacak tedbirleri görüşmek için Salı günü İç İşleri Bakanı'yla bir araya gelecek.

Bu sezon yaşanan ilk olay değil

Ağustos ayındaki Nice-Marsilya maçında ev sahibi taraftarların rakip oyunculara saldırması, Nice'in iki puanının silinmesiyle sonuçlanmıştı.

Lens ile Lille arasındaki Kuzey Derbisi'nde, ikinci yarının başında sahaya atılan yabancı maddeler ve seyircilerin sahaya girmesi nedeniyle güvenlik güçleri olaya müdahale etmek durumunda kalmıştı.