Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Marsilya'ya konuk oluyor.

Geride bıraktığımız 2021-22 sezonunu Süper Lig'de ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme turlarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.

İkinci ön eleme turunda PSV ile eşleşen sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisine elenerek yoluna Avrupa Ligi ön elemelerinde devam etmişti.

Üçüncü ön eleme turunda St. Johnstone'u; play-off turunda ise Randers'ı saf dışı bırakan Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Gruptaki ilk maçında Lazio ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 kazanarak Avrupa Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.

Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Fransız ekibi Marsilya'yla deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşma, 16 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Marsilya ligde haftayı suskun geçirdi

Ligue 1'in 7. haftasında Olympique Marsilya, Angers'e konuk oldu. Karşılaşmada her iki takımdan gol sesi çıkmadı.

Olympique Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Bir maç eksiği bulunan Olympique Marsilya, puanını 14'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Angers ise puanını 12'ye yükselterek averajla 3. sıraya yerleşti.

Maçta olaylar çıktı

Karşılaşmanın sona ermesiyle statta olaylar çıktı. Konuk takımın taraftarları sahaya indi ve ev sahibi takımının taraftarlarının olduğu bölüme gitti.

Bunun üzerine taraftalar arasında kavga çıktı. Olayda patlayıcı maddeler de kullanıldı. Güvenlik ekipleri olaya müdahale ederken, taraftarlara sakin olma çağrısında bulunuldu.

Olympique Marsilya kulübünün İletişim Sorumlusu Jacques Cardoze, Angers taraftarlarının Marsilyalı seyircileri tahrik ettiğini, hakaret içeren el hareketleri yaptığı ve patlayıcı maddeler attığını söyledi.

Marsilyalı taraftarlarının tüm bunlara yanıt verdiğini ifade eden Cardoze, maçlarda yaşanan klasik senaryonun olduğunu ve kimseyi suçlamadığını aktardı.

Cardoze, sadece bir takımın değil kolektif bir sorumluluğun söz konusu olduğunu belirterek, "İnsanların sorumluluk almalı. 15 ay boyunca statlardan mahrum kaldık. İnsanlar futbol seyretmeye geliyoruz diyecek kadar akıllı değil. Büyük üzüntü hissediyorum." dedi.

Golsüz berabere sona eren karşılaşmayı 500 Marsilya taraftarı seyretmişti.

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