Fransız stoper, kalitesini Premier Lig'de göstermek için yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor.

William Saliba, bu yaz Arsenal'e döneceğini doğrularken nasıl bir oyuncu olduğunu Topçular'a göstermek arzusunda.

Arsenal, Saliba'yı geçen yaz 2019'da Saint-Etienne'den transfer ettiğinden beri üçüncü kez kiralık olarak gönderdi.

21 yaşındaki oyuncu, kulübün geçen dönem Ligue 1'i ikinci bitirmesine yardım ederken Marsilya için önemli bir rol oynadı.

Daha sonra, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için Stade Velodrome'da kalma arzusunu dile getirdi, ancak şimdi geleceğiyle ilgili bir U dönüş yaptı.

Saliba Arsenal hakkında ne dedi?

Fransız stoper, Marsilya formasıyla gösterdiği üstün performansla Fransa Milli Takımı’nın kadrosuna girerken Ligue 1’de ‘Yılın Genç Oyuncusu’ ödülünü de kazandı.

Böylece Arsenal, onu Emirates Stadyumu'na çıkarmak için can atıyor.

Başarılı stoper geçmiş dönemde Arsenal için iyi bir görüntü sergilemedi, ancak Mikel Arteta'nın planlarına girmeye kararlı.

Saliba, Telefoot'a verdiği demeçte, “Arsenal'ın oyuncusuyum ve orada hala iki yılım var. Sezon öncesinde Arsenal’da olacağım.

"Arsenal ile hiç maç oynamadım ve onlara kim olduğumu göstermek istiyorum. Taraftarlar ve bu büyük kulüp için oynamak niyetindeyim.

"Bu sadece bana bağlı. Her halükarda Arsenal ile bu şekilde ayrılmak ayıp olurdu" dedi.

Arteta, Saliba hakkında ne dedi?

İspanyol menajer, Saliba'nın Arsenal’a geri döneceğinden her zaman emindi ve Marsilya'daki deneyiminin 2022-23 sezonunda onu daha iyi yapacağına inanıyordu.

Arsenal patronu, takımının 2021-22'de Premier Lig'de ilk dörde girme şansını kaçırdığını görmesine rağmen, genç futbolcunun Marsilya’ya kiralık olarak katılmasınan dolayı pişmanlık duymuyor.

Arteta geçen ay, "Doğru kararı verdik" dedi. "Geri gelmesi gerekiyor. Bizimle olmak edebilmek için gerekli deneyime sahip.

"Eğer bu yıl bizde kalsaydı, haftada bir Premier Lig maçında Ben White ve Gabriel ile rekabete girmek zorunda kalacaktı.

“Marsilya ile oynadığı sürenin yarısına bile sahip olmayacaktı belki.

"Gelişmesi ve gelecek sezon yapabilecekleri için bu iyi olmazdı.

“William bizimle değildi, çünkü deneyim kazanacak oynama süresine sahip olması gerekiyordu.”

Daha fazlası için:

YORUM | Fenerbahçe, neden 2022-23 sezonunda en büyük şampiyonluk adayı?