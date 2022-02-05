Fransa Ligue 1’in 23. haftasında Marsilya sahasında Angers’i ağırladı. 7 golün atıldığı maça, Cengiz Ünder damga vurdu.

Velodrome'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ekip Angers oldu. Konuk takım, 8. dakikada Angelo Fulgini'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 11’i gösterdiğinde Nabil Bentaleb'le topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

Maça çok kötü başlayan Marsilya, 18'de Arkadiusz Milik'le farkı 1'e indirdi.

21. dakikada Gerson’un golü geldiğinde mücadelede 2-2 eşitlik sağlandı.

Cengiz Ünder ne yaptı?

İkinci yarıda bambaşka bir Marsilya vardı. 64. dakikada Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder, karşılaşmanın kaderini değiştirdi.

Marsilya, Cengiz’in de oyuna girmesiyle fırtına gibi esti ve rakibini ataklarıyla bunalttı.

Zor anlar yaşayan Angers savunması 70. dakikaya kadar dayanabildi. Bu dakikada, ev sahibi takım Arkadiusz Milik'le öne geçti.

Polonyalı golcü, dakikalar 78’i gösterdiğinde Cengiz'in asistiyle bir kez daha topu ağlarla buluşturdu ve bu sefer Marsilya adına fark ikiye çıktı.

85. dakikaya gelindiğinde ise sahneye çıkan isim Cengiz Ünder’di.

Sol ayağını harika kullanan yıldız oyuncu, attığı muhteşem golle skoru belirledi.

Marsilya, 2 farklı yenik duruma düştüğü Angers karşılaşmasını 5-2 kazanmayı başardı.

Puanını 43’e yükselsen Marsilya, lider PSG’yi takibini sürdürüyor.

Enes Ünal ne yaptı?

La Liga ekiplerinden Getafe’nin formasını giyen Enes Ünal, sergilediği performansla dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor.

Enes, bu sezon Getafe’de ilk 11'in değişilmez isimlerinden birisi olurken oynadığı 22 maçta 9 gol kaydetti.

Getafe ile Levante arasında oynanan maçta 2 gol birden kaydeden Enes, kendisini izlemeye gelen Türkiye Milli Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz’a mesaj gönderdi.

5 yıldır forma giydiği İspanya Ligi’ndeki en golcü sezonunu geçiren golcü oyuncu, Dünya Kupası play-off turundaki Portekiz mücadelesi öncesinde Kuntz’un kendisini ödüllendirmesini bekleyecek.

Karşılaşmadaki ilk iki golü atan ve 67 dakika oyunda kalan Enes Ünal'ın takımı Getafe, Levante'yi 3-0 mağlup etti.

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