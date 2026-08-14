Danimarkalı Pierre-Emile Højbjerg, Olimpik Marsilya'da ağır bir darbe aldı. İngiliz kulübü Newcastle United'a 15 milyon sterlin değerindeki transferi reddetmesinin ardından kulüp koridorlarında büyük bir öfke dalgasına yol açması üzerine kaptanlık pazubandının kendisinden alınmasına karar verildi.

Eski Tottenham orta saha oyuncusu, "Saksağanlar"a transferini tamamlamak üzereyken, son anlarda beklenmedik bir kararla geri adım attı. Marsilya ile Newcastle transferin mali değeri konusunda nihai bir anlaşmaya varmış olmasına rağmen, Højbjerg Fransa'nın güneyinde kalmakta ısrar etti.

Kulüp yönetiminin tepkisi gecikmedi; 31 yaşındaki oyuncu, kaptanlık pazubandından resmen mahrum bırakıldı. Bu durum, takımın bugün cuma günü Atletico Madrid'e karşı oynadığı hazırlık maçının kadrosunda açıkça görüldü. Højbjerg ilk on birde yer aldı, ancak pazubant takım arkadaşı Timothy Weah'a verildi.

"Daily Mail" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Marsilya kulübünün Amerikalı sahibi Frank McCourt, Højbjerg'in davranışına karşı büyük bir öfke duydu. Raporlar, Fransız kulübünün yönetimi içindeki süregelen gerginlik ve öfke ortamında, Danimarkalı yıldızın pazubandı geri kazanma ihtimalinin neredeyse yok olduğunu doğruladı.

Marsilya, maaş faturasını düşürmek için büyük mali baskılarla karşı karşıya ve Newcastle'ın Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna katma teklifini, kulübün kasalarını canlandıracak bir cankurtaran halatı ve mali bir soluklanma olarak görüyordu. Ancak Højbjerg'in geri adım atması, kulüp yönetimini bu nakit girişinden mahrum bıraktı. Oyuncu, mavi-beyazlı formaya bağlılığını göstermesine rağmen suçlamalar ve eleştiriler alarak son derece zor bir durumda kaldı.

Højbjerg, Newcastle'ın yeni teknik direktörü Matthias Jaissle'ın başlıca hedefiydi. Jaissle, projesi için ondan uygun, tecrübeli bir lider ve düzenleyici olarak faydalanmayı düşünüyordu. Görüşmeler başlangıçta başarıyla ilerlemesine rağmen, oyuncu aniden fikrini değiştirdi. Højbjerg şu anda mevcut seçeneklerini değerlendiriyor; Marsilya'dan ayrılmaya karar vermesi durumunda İtalyan kulübü Milan'ın onunla anlaşmaya yönelik somut bir ilgisi bulunuyor.

Bu gelişmeler, geçen sezonu beşinci sırada tamamlayan Marsilya kulübünün içinde bulunduğu karışıklığı daha da artırıyor. Fırtınalı geçen sezonda teknik direktör Roberto De Zerbi görevden alınmış, ardından yerine gelen Habib Beye sezon sonunda istifa etmiş ve teknik görevi Bruno Genesio devralmıştı. Tüm bunlar soyunma odasında art arda yaşanan krizler ve karışıklıklar ortasında gerçekleşti.

Diğer yandan Newcastle United da, takım kaptanı Bruno Guimarães'in Arsenal'e, yıldız Anthony Gordon'ın Barcelona'ya ve orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin Tottenham'a satılmasının ardından taraftarları için sıcak ve endişe verici bir yaz geçiriyor.

İngiliz kulübündeki durum, teknik direktör Eddie Howe'un geçen 31 Temmuz'da istifa etmesinin ardından daha da karmaşık bir hâl aldı. Howe, daha önce takımı küme düşmekten kurtarmış, onu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşımış ve 56 yıl süren kupa hasretini sona erdiren teknik direktördü. Ayrıca kulüp, İspanyol kanat oyuncusu Víctor Muñoz'un Liverpool'a transferi tercih etmesi ve İsviçreli orta saha oyuncusu Johan Manzambi'nin Aston Villa'ya katılmasının ardından başlıca transferlerini de sonuçlandıramadı.