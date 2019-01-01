Marsilya Başkanı'ndan Luiz Gustavo açıklaması: Birbirimizi yeniden göreceğiz, gelecekte ona ihtiyacımız olabilir

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo hakkında konuştu.

, uzun bir süre boyunca kadrosuna katmaya çalıştığı Luiz Gustavo'yu son anda renklerine bağlamıştı. Başkanı Jacques-Henri Eyraud ise düzenlediği basın toplantısında Brezilyalı futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bir oyuncunun hem ayrılmak isteyip hem de geri dönüp bu şekilde veda etmesini çok az kulüpte gördüm" diyen başkan Eyraud, Gustavo ile yarım saat boyunca baş başa görüştüklerini belirtti.

"Duygusal olarak çok yoğun bir andı" ifadelerini kullanan Eyraud, "Birbirimizi yeniden göreceğiz. Gelecekte ona ihtiyacımız olabilir. Umuyorum ki yeniden görüşürüz" yorumunu yaptı.