Marseille'in Le Havre karşısındaki oyuncu notları: Himad Abdelli ve Timothy Weah parladı, ev sahibi ekip yedi gollü nefes kesen maçta son anlardaki korkuyu atlattı

Marsilya, Velodrome'da heyecan dolu son bölümde dört farklı üstünlüğünü neredeyse kaybetse de Ligue 1'de üst üste üçüncü galibiyetini alarak ilk üçle arasındaki puan farkını üçe indirdi.

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Marseille, CJ Egan-Riley, Timothy Weah ve Igor Paixao'nun Bruno Genesio'nun takımı adına attığı gollerin ardından ikinci yarının 10. dakikasında Himad Abdelli'nin skoru 4-0'a getirmesiyle galibiyeti garantilemiş görünüyordu. Bu sezon ligde hâlâ galibiyeti bulunmayan son sıradaki Le Havre ise pes etmedi. Oyuna sonradan giren Josh Maja, Lamine N'Diaye'nin golünün öncesinde penaltıdan, sonrasında ise kafayla ağları buldu ve konuk ekip 12 dakikada üç gol attı. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarının sonlarında Tochukwu Nnadi'nin elle oynadığı gerekçesiyle yapılan uzun VAR incelemesinin sonucunu beklemek zorunda kaldı. Hakem Clement Turpin, incelemenin ardından Le Havre'ın penaltı itirazlarını reddetti. Marseille oyuncularının performans notları şöyle:

Kaleci & savunma

Jeffrey de Lange - 6/10 Jeffrey de Lange, ilk yarının ortalarında Rayan Fofana'nın sert şutunu iyi bir refleksle çıkardı ve toplam üç kurtarış yaptı. Sota Nakamura'nın şutunu çelse de dönen topu N'Diaye ağlara gönderdi. Maja'nın penaltısında ve son bölümdeki kafa golünde ise yapabileceği pek bir şey yoktu.

Timothy Weah - 7/10 Kaptanlık pazubandını takan Timothy Weah, 33. dakikada üç savunmacıyı geçip farkı ikiye çıkararak ilk yarının en etkileyici anına imza attı. Ancak ikinci yarının ortalarında Fofana'nın formasını çekerek Le Havre'ın geri dönüşünü başlatan penaltıya sebep olması, iyi geçen maçına gölge düşürdü.

CJ Egan-Riley - 7/10 Markajdan kurtulan CJ Egan-Riley, ilk beş dakika içinde kafayla kulüp adına Ligue 1'deki ilk golünü attı. Bir saatin hemen ardından yaptığı basit hata neredeyse Le Havre'a gol hediye ediyordu. Konuk ekibin üçüncü golünde ise Maja'nın kafa vuruşu kendisine çarparak ağlara gitti.

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Nayef Aguerd - 8/10 Nayef Aguerd hava toplarında üstünlük kurdu. Le Havre ilk yarıda maça dönmenin yolunu ararken gelen ortaları art arda kafayla uzaklaştırdı. Bir saatin hemen ardından Nakamura'ya yaptığı sert müdahale, konuk ekibin gol bulmasını engelleyen ve kale çizgisinde tamamlanan savunma hamlesini başlattı.

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Emerson - 8/10 Emerson, Egan-Riley'nin açılış golünde ortayı yaptı ve iyi hazırlanmış bir serbest vuruş organizasyonunda çektiği şut engellendi. 63. dakikada De Lange'nin çaresiz kaldığı pozisyonda Maja'nın golünü çizgiden çıkarması, asisti kadar belirleyiciydi.

Orta saha

Tochukwu Nnadi - 6/10 Tochukwu Nnadi ilk bir saatte savunmanın önünü iyi kapattı ve daha yaratıcı oyunculara alan açtı. Ancak dört faul yaptı. Bunlardan biri Le Havre'ın üçüncü golüne yol açan serbest vuruşu getirdi. Uzatma dakikalarındaki elle oynama pozisyonunda VAR incelemesi sonucunda penaltı kararı çıkmaması ise onun adına şanstı.

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Pierre-Emile Hojbjerg - 7/10 Pierre-Emile Hojbjerg orta sahaya mücadele gücü ve kontrol getirdi. İlk yarıda falsolu bir şutla gole yaklaştı, bir saat dolarken de akıllı bir topuk pasıyla Paixao'ya pozisyon hazırladı. 84. dakikada oyundan çıkmasının ardından Marseille çok daha kırılgan göründü.

Himad Abdelli - 9/10 Himad Abdelli maçın öne çıkan ismiydi. Öyle etkiliydi ki Le Havre, Amir Richardson'ı onu adam adama markajla görevlendirdi. Paixao'nun golüyle sonuçlanan atağı çabuk bir dönüş ve Amine Gouiri'ye verdiği pasla başlattı. 55. dakikada yarım voleyle topu üst köşeye göndererek performansını golle taçlandırdı. Kalesinden çıkan Gauthier Gallon, onu iki kez durdurdu. Abdelli, ayak bileğine aldığı darbeye rağmen devam etti ve ayakta alkışlanarak oyundan çıktı.

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Hücum

Amine Harit - 7/10 Amine Harit hatlar arasında hareketliydi. İlk dakikalarda Aguerd'e bir kafa vuruşu fırsatı, Abdelli'ye de falsolu bir şut imkânı hazırladı. İlk yarıda son savunmacı konumundaki Enzo Koffi'nin onu çekerek durdurduğu pozisyonun da merkezindeydi. Velodrome kırmızı kart bekledi ancak karar çıkmadı.

Igor Paixao - 8/10 Igor Paixao kanatta sürekli tehdit yarattı. İkinci golde Weah'a fırsatı hazırladı ve ikinci yarının beşinci dakikasında fırsatçılığını göstererek skoru 3-0'a getirdi. Bir saat dolarken Gallon'u kurtarışa zorladı. Omzuna aldığı darbeye rağmen uzatma dakikalarında oyundan alınana kadar devam etti.

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Amine Gouiri - 7/10 Amine Gouiri hücumun odak noktasıydı ve Paixao'nun golünde asisti yaptı. Hızlı kullanılan bir serbest vuruşta yaptığı orta, Abdelli'nin dördüncü golü atması öncesinde tam olarak uzaklaştırılamadı. İki kez de ofsayta yakalandı.

Yedekler & teknik direktör

Neal Maupay - 5/10 Neal Maupay 78. dakikada Gouiri'nin yerine girdi ancak Le Havre kontrolü ele geçirirken etkili olmakta zorlandı. Uzatma dakikalarının sonlarında sarı kart gördü.

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Keyliane Abdallah - 5/10 Keyliane Abdallah 78. dakikada Harit'in yerine girdi. Oyunun gidişatı değişirken sahada geçirdiği kısa sürenin büyük bölümünü savunma yaparak geçirdi.

Nouhoum Kamissoko - 5/10 Nouhoum Kamissoko 84. dakikada Abdelli'nin yerine girdi ve doğrudan Marseille'in maçtaki en karmaşık bölümünün içine düştü.

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Angel Gomes - 5/10 Angel Gomes, Hojbjerg'in yerine oyuna girerken Velodrome'da karışık tepkilerle karşılandı ve etki yaratmak için pek fırsat bulamadı.

Ulisses Garcia - Puan yok Ulisses Garcia, savunmayı güçlendirmek için uzatma dakikalarında Paixao'nun yerine oyuna alındı.

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Bruno Genesio - 6/10 Bruno Genesio takımını Le Havre karşısında etkili bir hücum performansı sergileyecek şekilde hazırladı ve 4-0'lık üstünlük planının işe yaradığını gösterdi. Ancak yaptığı değişikliklerden sonra Marseille oyunun kontrolünü kaybetti ve iki puan bırakmaktan bir VAR kararıyla kurtuldu.