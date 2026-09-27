90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturan Cristiano Ronaldo olmadan Portekiz dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Portekiz, Nations League’de Dünya Kupası çeyrek finalisti Norveç’e konuk olduğu maçta 2-1 (1-0) kazandı. Portekiz’in yeni milli takım teknik direktörü Jorge Jesus yönetimindeki ikinci maçta da ikinci galibiyet gelirken, son şampiyon Norveç’in yıldız golcüsü Erling Haaland’ın beraberlik golüne yanıt vermeyi başardı.

Tıpkı Jesus’un Galler karşısındaki başarılı ilk maçında olduğu gibi, Joao Felix (17.) takımını öne geçirdi. Ronaldo’nun yerine ilk 11’de sahaya çıkan hücum partneri Goncalo Ramos, Portekiz’in ikinci golünü attı (54.). Kısa süre önce Haaland (51.) Norveç’i yeniden umutlandırmıştı.

Galler’e karşı açılıştaki 1-0’lık galibiyetin ardından 72 yaşındaki Jesus, ilk gerçek ciddi sınavında üç değişiklik yaptı. Kadroda hiç yer almayan sakat Bruno Fernandes’in yanı sıra kaptan Ronaldo ve Vitinha ile birlikte ilk 11’den iki önemli isim daha rotasyona girdi.

Felix, daha önce kulüp düzeyinde de birlikte çalıştığı Jesus’tan bir kez daha güvenoyu aldı. Forvet, daha önce Suudi Arabistan’da Al-Nassr’da da onun yönetiminde çıkış yakalamıştı. 17. dakikada Oslo’da bir kez daha uzaktan şık bir gol attı.

İlk yarıda boşuna yüklenen ve net fırsat üstünlüğü kuran Norveç, devre arasının hemen ardından bu kez Haaland’la fırsatı değerlendirdi. Portekiz kalecisi Diogo Costa, Martin Ödegaard’ın serbest vuruşunu sadece önüne çelebildi ve Haaland da pozisyonun devamında golü buldu.

Ancak kısa süre sonra Bundesliga ekibi RB Leipzig’de forma giyen Norveç kalecisi Örjan Nyland da hata yapınca, Portekiz hızlı yanıtı verdi. Oyun kurulumunda topu doğrudan Ramos’un ayağına gönderen Nyland’ı, Portekizli oyuncu yaklaşık 20 metreden aşırtma vuruşla avladı.

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İrlanda, tartışmalı İsrail maçını rahat kazandı

Ne tokalaşma vardı, ne marş sırasında saygı gösterisi, ne de dostça bir atmosfer: İsrail ile İrlanda arasındaki tartışmalı Nations League karşılaşması sahada net bir galip çıkarsa da son derece çirkin koşullar altında oynandı. Macaristan’ın Debrecen kentinde İrlanda’nın 3-0 (3-0) kazandığı maçta odak noktası futbol değildi.

İki takımın oyuncuları da normalde alışılmış jestlerden kaçındı. İrlandalı futbolcular İsrail marşı çalınırken başlarını öne eğdi, ne tokalaşma yapıldı ne de flama değişimi oldu. Seremoni çocukları da yoktu, İrlandalı taraftarlar da tribünde yer almadı. Zaten statta çok az sayıda seyirci vardı ve karşılaşma Alman hakem Harm Osmers için de büyük bir sınav oldu.

İrlanda Cumhuriyeti, İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ndeki askeri harekatının başlamasından bu yana Filistinlilere desteğini Avrupa’da en açık şekilde ortaya koyan ülkelerden biri oldu. İsrail’in var olma hakkı açıkça vurgulanırken, Dublin 2024’te Filistin devletini resmen tanıdı.

İrlandalılar ancak uzun bir takım toplantısının ardından maça çıkmayı kabul etti. Kaleci Gavin Bazunu ise İsrail’e karşı oynamak istemedi. Teknik direktör Heimir Hallgrímsson, RTE röportajında bunun "benim için teknik direktör olarak en zorlu haftalardan biri" olduğunu vurguladı: "Daha önce hiç yaşamadığımız durumların içindeyiz."

İrlandalı oyuncular siyah kol bantları taktı. İrlanda Futbol Federasyonu CEO’su David Courell, cumartesi günü bunu "Gazze çatışmasında kaybedilen tüm insan hayatlarına bir saygı duruşu" olarak nitelendirdi. İrlanda’nın gollerini Troy Parrott (13.), Adam Idah (16.) ve Jack Moylan (25.) attı.

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Hollanda, sakatlanan Cody Gakpo için endişeleniyor

Bu arada Sırbistan’da Hollanda, Almanya’nın Nations League grubundaki ikinci maçında 2-1 (1-0) galip geldi, ancak bu zaferin bedeli ağır olabilir: Kısa süre önce Almanya ile 1-1 berabere kalınan maçta gol atan forvet Cody Gakpo, ayak bileğindeki ağrı nedeniyle erken oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Liverpool oyuncusu, Sasa Lukic’in (12.) faulüne maruz kaldı ve kısa süre sonra oyuna devam edemeyeceğini işaret etti. Mexx Meerdink (30.) penaltıdan takımını hak edilmiş bir şekilde öne geçirdi. Eski Frankfurtlu Luka Jovic’in (46.) beraberlik golünün ardından yine Meerdink (69.) sahneye çıktı.

Hollandalılar maça baştan itibaren hükmetti, ancak gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Crysencio Summerville ceza sahasında faulle durdurulunca, Meerdink penaltı noktasında hata yapmadı. Kısa süre sonra Dortmundlu Joey Veerman bir korneri neredeyse doğrudan gol yapıyordu, ancak Sırbistan kalecisi Vanja Milinkovic-Savic hızlı reaksiyon gösterdi (36.).

Devre arasının hemen ardından Sırplar karşılık verdi. Ancak Ruben van Bommel’in çok iyi hazırladığı pozisyonda Meerdink sayesinde sonunda sevinen taraf konuk ekip oldu.

Nations League: Avusturya, Kosova’yı rahat geçti

Ralf Rangnick’in Avusturya’sı ise Viyana’daki Ernst-Happel-Stadion’da sürpriz ekip Kosova’yı 3-1 (2-0) mağlup etti. Böylece Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) seçmesi, B3 Grubu’nda altı puanla rahat bir şekilde zirvede yer aldı.

Dalgalı geçen Dünya Kupası’nın ardından Rangnick’in takımı yeniden yapılanmanın tam ortasında yer alıyor, ancak sürpriz ekip Kosova karşısında Dünya Kupası kaptanı David Alaba gibi çok sayıda yerleşik önemli oyuncunun kadroda olmaması pek hissedilmedi. Bu süreçte stoper David Affengruber, eski Werder Bremenli Romano Schmid’in hazırladığı pozisyonda ikinci milli maçında ilk golünü attı (23.), devre arasından hemen önce ise Schalke forveti Junior Adamu da ÖFB formasıyla ilk gol sevincini yaşadı (45+2).

Takım ikinci yarıda da istekli bir performans ortaya koydu ve Carney Chukwuemeka’nın golüyle farkı artırdı (61.). Ancak Borussia Dortmundlu orta saha oyuncusu için bu, takım arkadaşlarının aksine milli takımdaki ikinci goldü. Maçın son bölümünde ise konuk ekip golü buldu; Affengruber’in faulünün ardından kazanılan penaltıyı Edon Zhegrova (83.) soğukkanlılıkla gole çevirdi.