Marquinhos: Neymar, Haaland'dan intikamını almaya kararlıydı

PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Marquinhos, takım arkadaşı Neymar'ın kendilerini tahrik eden Erling Haaland'a cevap verdiğini söyledi.

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Marquinhos, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Erling Haaland ile yaşananlara açıklık getirdi.

Desimpedidos adlı YouTube kanalına konuk olan Marquinhos, Haaland'ın rövanş maçından önce yaptığı "Paris benim şehrim, sizin değil" yazılı paylaşımını hatırlatarak Neymar'ın bu gönderiye cevap verdiğini söyledi.

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Marquinhos, "Neymar sadece bir futbolcu değil. O provakasyonlardan korkmuyor ve bunlara cevap vermeyi seviyor." şeklinde konuşurken karşılaşma sırasında olanları ise "Attığı golden sonra onu uyardım ve maçın sonuna kadar beklemesini istedim. Ancak o kendisini rahat bırakmamı söyledi." ifadeleriyle anlattı.

Daha fazla takım

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında ve PSG karşı karşıya gelirken gülen taraf Haaland'ın golleriyle ev sahibi ekip olmuştu.

Norveçli golcü ikinci maç öncesi Paris'i kastederek, "Benim şehrim, sizin değil" yazılı bir paylaşımda bulunurken rövanş maçını 2-0 kazanan PSG bir üst tura adını yazdırmıştı. İkinci maçta takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olan Neymar, attığı golden sonra Haaland'ın "meditasyon" temalı gol sevinci taklit etmiş ve maçın ardından sosyal medyada "Paris bizim şehrimiz" notuyla paylaşımda bulunmuştu.