Marquinhos: Arsenal'in yeni genç transferi başka bir Martinelli olabilir

19 yaşındaki oyuncu, 3 milyon sterlinlik bir bonservis bedeliyle Arsenal'e katılmaya hazırlanıyor.

Arsenal en son Brezilya pazarında genç bir forvet ararken işler oldukça iyi gitti.

Gabriel Martinelli, dördüncü ligde oynayan nispeten bilinmeyen bir oyuncudan Premier Lig'in en heyecan verici genç hücumcularından birine ve Brezilya için tam bir milli oyuncuya dönüştü.

Şimdi Arsenal, tekrardan yeni bir Brezilyalı genç yeteneğe imza attırıyor.

Topçular, 19 yaşındaki Marquinhos'u Emirates Stadyumu'na getirmek için şimdiden 3 milyon sterlinlik (3.8 milyon dolar) bir ödeme yapmayı kabul etti ve Sao Paulo'nun yıldızı, Mikel Arteta'nın yazın ilk transferi olacak.

Peki Arsenal'in elinde başka bir Martinelli mi olacak?

Elbette sahada hareket etme biçimlerine gelince, benzerlikler var.

Futbol sahasında Marquinhos'u tanımlamak için tek bir kelime seçecek olsaydık, bu 'hız' olurdu. Temmuz 2021'deki ilk profesyonel maçında gösterdiği gibi, heyecan verici derecede hızlı.

Dönemin teknik direktörü Hernan Crespo, Sao Paulo'nun Copa Libertadores son 16 maçında Racing Club'a karşı mücadelesinin ikinci ayağında genç oyuncuyu ilk kez 11 seçti.

İlk ayağı 1-1 berabere biten maçtan dolayı, Arjantin'de kazanmaları gerektiğini biliyorlardı.

Marquinhos sayesinde yaptılar.

Çaylak, Sao Paulo'nun 3-1'lik galibiyetinde harika bir performans göstererek rakip savunmayı alt üst etti.

Neredeyse anında göze çarpıyordu ve alt yaş gruplarında birçok kupa kazandı.

Gerçekten özel bir oyuncu olabileceğine dair en büyük ipucu, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza tarafından yönetilen 20 Yaş Altı takımına katılmasıyla geldi.

Alex'in çalıştırdığı sadece üç maçta Marquinhos, kendisinden iki veya üç yaş büyük rakiplerine karşı oynamasına rağmen iki gol attı ve iki asist yaptı.

Alex çabucak Crespo'ya giderek gencin A takıma yükselmesini tavsiye etti ve Marquinhos, A takım kadrosuna katılması için davet edildi.

Dani Alves ve Miranda'nın yanında antrenman yapmak, Crespo tarafından yönetilmek genç oyuncuyu oldukça geliştirdi.

Racing karşısında koyduğu perfomans, menajerinin tavsiyesini dinlediğini ve yeteneğini daha da etkileyici hale getirdiğini gösterdi.

Galibiyetten sonra Crespo, "Marquinhos'tan bahsetmişken, bir hafta önce ilk maçını yaptı ve bu gece başroldeydi." dedi.

"Altyapıda yaratılmış bir oyuncu ve onun gelip yaptığı şeyi yaptığını gördüğünüzde, bu size büyük bir memnuniyet veriyor.

"40 ya da 18 yaşında olmanız umurumda değil - eğer iyi çalışıyorlarsa oynamaları gerektiğine inanıyorum.

O maç, Marquinhos'un Sao Paulo'daki kariyerinin en önemli olayı olayıydı, ancak bu parlaması için başka fırsatlar verildiğinde yetersiz kaldığı anlamına gelmiyor.

41 maçta 4 gol atıp 3 asist yaparak kulüpten ayrılıyor.

Arsenal taraftarları onu Martinelli ile karşılaştırırken Sao Paolo taraftarları yine bir altyapı ürünü olan Lucas Moura ile karşılaştırıyor.

Sao Paolo onu elinde tutmaya çalışırken mevcut maaşından 13 kat daha fazla bir ücret teklif etti.

Bununla birlikte, kendisini Avrupa'da test etme cazibesi ağır bastı ve Marquinhos, İngiltere'ye gitti. Şimdi yalnızca resmi duyuru eksik.

Bu gerçekleştiğinde, Arsenal taraftarlarının aşık olacak yeni bir Brezilyalı süper hızlı oyuncuları olacak.