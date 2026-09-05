Marotta: “Barcelona, Lautaro için girişimde bulundu. Dimarco ve Çalhanoğlu’nun sözleşme yenilemelerini değerlendireceğiz”

Inter Başkanı Beppe Marotta, Serie A'da Napoli ile oynanacak maç öncesi konuştu:









“Bana göre şampiyonluk yarışı sadece Napoli ve Inter'den ibaret değil; Roma, Juventus ve unutmak istemediğim başka takımların da yer aldığı bir tablo var.”





“Büyük bir farkındalık var, kazanmak zor ama bunu tekrarlamak daha da zor. Tarihte kalmak için bunu tekrarlamak gerekir, çünkü yenilmesi gereken takım biziz ve bunun için motivasyon bulmak gerekir.”





“Dimarco ve Calhanoglu mu? Saygımız var, taleplerini görmek için menajerleriyle bir görüşme süreci başlatacağız. Bir futbolcu aidiyet duygusu gösteriyorsa bu ödüllendirilmeli ve ilişkinin devamı değerlendirilmeli.”





“Barcelona, Lautaro için girişimde bulundu ama hem biz hem de o emindik, kendisi bugünün ve geleceğin tarihini temsil ediyor.”