Marocchi: "Ramos mu? Malen'i Milan'a koysan belki de aynı işi yapmaz"

Dün akşam Sky Calcio Club'da Giancarlo Marocchi'nin söyledikleri. Odak noktası, Serie A'da henüz golü bulunmayan ancak dün Cenova'da Pulisic'e yaptığı asistle belirleyici rol oynayan Gonçalo Ramos:

"Milan iyi işliyor çünkü Ramos takım için çok faydalı olan zor işleri üstleniyor. Malen'i oraya koysan belki aynı işi yapmaz. Bir sezon Luca Vialli ile oynadım ama o, Baggio için inanılmaz bir iş yapıyordu ve golleri sadece Roberto atıyordu. Dolayısıyla bu işleri üstlenen forvet, gol atmasa da çoğu zaman belirleyici oluyor."