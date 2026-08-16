18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Marmuş'un durumu: Arsenal ile Manchester City zirvesinin resmi 11'i

O. Marmoush
Arsenal
M.City
Community Shield
Mısır
İngiltere

Heyecan verici bir başlangıç

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, bugün pazar günü Community Shield'da oynanacak Manchester City karşılaşması için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Arteta, Noni Madueke, Christos Tzolis ve Kai Havertz'den oluşan üçlü bir hücum hattıyla sahaya çıktı.

İlk 11'in tamamı ise şu şekilde oldu: Raya - White - Gabriel - Mosquera - Calafiori - Lewis-Skelly - Guimaraes - Odegaard - Madueke - Tzolis - Havertz.

Diğer tarafta Enzo Maresca, Manchester City'nin en güçlü kadrosuyla sahaya çıktı. İlk 11 şu şekildeydi:

Donnarumma - Khusanov - Diaz - Gvardiol - O'Reilly - Kovacic - Anderson - Semenyo - Foden - Doku - Haaland.

Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Coventry City crest
Coventry City
COV
Premier Lig
M.City crest
M.City
MCI
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU

Mısırlı forvet Omar Marmoush ise bugünkü karşılaşmada City'nin yedek kulübesinde yer alıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin