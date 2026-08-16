Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, bugün pazar günü Community Shield'da oynanacak Manchester City karşılaşması için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Arteta, Noni Madueke, Christos Tzolis ve Kai Havertz'den oluşan üçlü bir hücum hattıyla sahaya çıktı.

İlk 11'in tamamı ise şu şekilde oldu: Raya - White - Gabriel - Mosquera - Calafiori - Lewis-Skelly - Guimaraes - Odegaard - Madueke - Tzolis - Havertz.

Diğer tarafta Enzo Maresca, Manchester City'nin en güçlü kadrosuyla sahaya çıktı. İlk 11 şu şekildeydi:

Donnarumma - Khusanov - Diaz - Gvardiol - O'Reilly - Kovacic - Anderson - Semenyo - Foden - Doku - Haaland.

Mısırlı forvet Omar Marmoush ise bugünkü karşılaşmada City'nin yedek kulübesinde yer alıyor.

