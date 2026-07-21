Arjantin Millî Takımı'nın yıldızı Leandro Paredes, 2026 Dünya Kupası'ndaki Mısır karşılaşmasında Omar Marmuş'a yaptığı belirleyici müdahaleyi evinde sakladığı bir tabloya dönüştürerek uluslararası kariyerinin en dikkat çekici anlarından birini ölümsüzleştirdi. Bu, söz konusu anın "Tango" ekibinin turnuvadaki yolculuğu açısından taşıdığı büyük öneme bir işaretti.

Tablo, Paredes'in eşi Camila Galante tarafından sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı. Fotoğraflar, oyuncunun Dünya Kupası'nın bitiminin ardından Arjantin'e dönüşünde karşılanışı sırasında çekilmişti; Paredes, Marmuş'a yaptığı meşhur müdahaleyi resmeden sanat eserinin yanında ayakta dururken görüldü.

Arjantin Millî Takımı, final maçını İspanya'ya karşı tek golle kaybederek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlamıştı; ancak finale giden yolu, son 16 turunda Mısır Millî Takımı karşısında neredeyse duracaktı.

Uzatma dakikalarında iki takımın 2-2 berabere olduğu anda, Omar Marmuş hızlı bir kontratakla ileri atıldı ve topu, Emiliano Martínez ile karşı karşıya kalmak üzere olan Mahmut Hasan "Trezeguet"e ara pasla ulaştırmaya çalıştı.

Ancak Paredes, son anda pası okumayı başardı ve ayağını uzatarak topu kesti. Atak, hızla Arjantin kontratağına dönüştü ve Enzo Fernández'in attığı galibiyet golüyle sonuçlandı. Bu gol, unvanın sahibine çeyrek finale geçiş biletini kazandırdı.

"The Athletic" bu an hakkında ne dedi?

Kendi cephesinden, "The Athletic" gazetesi bu müdahaleyi Dünya Kupası'ndaki en ikonik defans anlarından biri olarak nitelendirdi ve yalnızca tek bir andaki bir savunma müdahalesi olmasına rağmen öneminin maçta görülen gollerden aşağı kalmadığını vurguladı.

Gazete, Paredes'in kendisini, beraberlik golünün ardından galibiyet golü arayışıyla ileri atılan takım arkadaşlarının ardından, ani bir kontratak sırasında 3 Mısırlı forvete karşı son Arjantinli oyuncu olarak bulduğuna dikkat çekti.

ESPN

Gazete ayrıca, Arjantinli orta saha oyuncusunun Marmuş ve Trezeguet'nin hareketlerini erken okuduğunu, forvetleri gözlemleyerek hesaplı adımlarla geri çekildiğini, ardından Marmuş'un pasını öngördüğünü, doğru anda yönünü değiştirdiğini ve ayağını uzatarak topu "dâhiyane" olarak nitelendirdiği bir biçimde kestiğini ekledi.

Gazete, bu anın maçın gidişatını tümüyle değiştirdiğini, Mısır'ın kendisine tur atlama golünü kazandırabilecek bir atakta kaleyle karşı karşıya kalmasını engellediğini, ardından ise Enzo Fernández'in golüyle sonuçlanan atağın başladığını doğruladı. Gazete, Paredes'in müdahalesinin, Arjantin'in turnuvadan elenmesiyle yoluna devam ederek finale gitmesi arasındaki gerçek fark olduğunu değerlendirdi.

Paredes özür dilemeyi reddediyor

Paredes, Arjantin'in İspanya'ya yenilgisinin ardından yaşanan arbedeler için özür dilemeyi reddederek Dünya Kupası finalinin ardından manşetlere taşınmıştı. "Instagram" hesabından paylaştığı ilk mesajda, ülkesinin millî takımının turnuvada ortaya koyduğu performanstan gurur duyduğunu vurgulamıştı.

Maç sonrası olaylar nedeniyle kırmızı kart gördüğüne dair haberlere rağmen, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" bu kartı resmî sicilinden kaldırdı; aynı zamanda finalin sonunda yaşanan olaylara ilişkin bir soruşturma başlattığını da doğruladı.