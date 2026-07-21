Mısırlı milli futbolcu Omar Marmuş, Manchester City ile geleceği konusunda bir belirsizlikle karşı karşıya. Bir rapor, kulübün takımı yeniden şekillendirme planı çerçevesinde, oyuncuyu mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilecek isimler listesine dahil etti.

The Athletic sitesi, City'nin bu yaz öne çıkan bazı oyuncularının ayrılışına tanıklık edebileceğini, ilk takımdaki birçok ismin geleceğiyle ilgili şüphelerin sürdüğünü aktardı.

Rapor, İspanyol Rodri'nin hâlâ en büyük soru işaretlerinden birini temsil ettiğini açıkladı; zira sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmış durumda ve Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından müzakerelerin yeniden başlaması beklense de, oyuncu şimdiye kadar yeni bir sözleşme imzalama konusunda net bir istek göstermiş değil.

Rapor ayrıca Mateo Kovacic, James Trafford ve Nico Gonzalez'in ayrılık için en öne çıkan adaylar arasında olduğunu, Savinho'nun ise Tottenham'ın ilgisini çektiğini ve onun da ayrılabileceğini ekledi.

Raporda, Marmuş ile Hollandalı Tijjani Reijnders'in geleceğinin hâlâ belirsizliğini koruduğu, Real Madrid'in ise Portekizli defans oyuncusu Ruben Dias'ı izlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca Kalvin Phillips ve Jack Grealish'in, Manchester City uygun teklifler alması hâlinde transfere açık olacağı ifade edildi.

The Athletic'e göre bu hamleler, kulübün yeni sezona hazırlık kapsamında kadrosunu yeniden yapılandırma çabaları çerçevesinde geliyor ve takım listesinde geniş çaplı değişiklikler yapılması ihtimal dahilinde bulunuyor.

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