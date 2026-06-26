Marmoush kadro dışı kaldı... İran karşısında Mısır'ın muhtemel kadrosunda 4 değişiklik

Hossam Hassan’ın liderliğindeki Mısır Milli Takımı teknik kadrosu, 2026 Dünya Kupası’nda İran ile oynanacak maçta sahaya çıkacak kadroyu belirledi.

Mısır Milli Takımı, turnuvanın 7. grubundaki belirleyici üçüncü tur maçı kapsamında yarın Cumartesi sabahı Seattle'da Asya'dan gelen rakibiyle karşılaşmaya hazırlanıyor.

İki turun ardından 4 puanla grup lideri konumunda olan Mısır, 2'şer puanlı İran ve Belçika'nın önünde yer alırken, Yeni Zelanda ise 1 puanla grubun son sırasında bulunuyor.

Mısır Milli Takımı, tarihinde ilk kez ikinci tura yükselme şansını elinde tutuyor; galibiyet halinde Belçika-Yeni Zelanda maçının sonucuna bakılmaksızın tur atlayacak, beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise hesaplamaların sonucunu bekleyecek.

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Mısırlı gazeteci Ahmed Abdel Baset’e göre, Hossam Hassan, Belçika ve Yeni Zelanda maçlarında sahaya sürdüğü ilk 11’de 4 değişiklik yapmayı düşünüyor.

Hassan, bu iki maçı aynı kadroyla oynamıştı, ancak bir sonraki maçta değişiklik yapmanın gerekli olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.

Mısırlı teknik direktörün, Hamdi Fathi ve Yasser İbrahim'in yerine savunmanın merkezinde Muhammed Abdülmünem ve Rami Rabia ikilisini sahaya sürmesi bekleniyor.

Ayrıca, Marwan Attiya'nın yerine orta sahada Mahmoud Saber'in ilk 11'de yer alması beklenirken, Manchester City'nin yıldızı Omar Marmoush'un her iki maçta da sönük bir performans sergilemesi üzerine, Mahmoud Hassan Trezeguet'in ilk 11'de yer alması planlanıyor.

Beklenen kadronun tamamı şu şekilde:

Kaleci: Mustafa Şubayr.

Defans: Muhammed Hani, Muhammed Abdülmünem, Rami Rabia, Ahmed Fattouh.

Orta saha: Muhannad Laşin, Mahmud Saber, İmam Aşur.

Forvet: Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed Salah, Mustafa Zico.