Marmoush, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Mısırlılara bir söz verdi

Manchester City’nin forveti Ömer Marmuş, şu anda ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki son başarılı performansın ardından, Mısır milli takımının üst sıralara yükselebileceğine olan güvenini dile getirdi.

Firavunlar, 16 turunda sona eren dikkat çekici bir performans sergiledi. Mısır, maçın son dakikalarına kadar 2-0 önde olmasına rağmen, dünya şampiyonu Arjantin’e karşı dramatik bir mağlubiyet yaşadı; Lionel Messi’nin takım arkadaşları skoru tersine çevirerek 3-2 galip geldi.

Mısır milli takımı heyeti bugün Cuma sabahı Mısır’a ulaştı ve takımın Dünya Kupası’nda sergilediği performans ve elde ettiği sonuçlar nedeniyle büyük bir halk coşkusuyla karşılandı.

Marmoush, Instagram hesabı üzerinden taraftarlara bir mesaj göndererek şunları söyledi: “Kimse ülkesini temsil ederken kalbinin bir parçasını sahada bırakmadan yapamaz ve Mısır’ı temsil etmekten daha büyük bir onur yoktur.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bizim neslimizin hâlâ sunacak çok şeyi var ve Mısır’ın adını yüceltmek ve hak ettiği yere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Son olarak şunları söyledi: “Destekleyen, eleştiren ve inanan herkese teşekkürler. Daha güçlü olarak geri döneceğiz, ey dünyanın anası.”

Hatırlanacağı üzere Mısır, bu turnuvada grup aşamasında Yeni Zelanda’yı 3-1 yenerek Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etmişti.