Marlon GOAL'e konuştu: Futbolda beraberlikler ve mağlubiyetler olur ama bir fikriniz olmalı

Roberto De Zerbi'nin Sassuolo'dan ayrılıp, Shakhtar Donetsk'e geçerken kendisiyle birlikte Ukrayna'ya götürdüğü Brezilyalı savunma oyuncusu Marlon, GOAL'e konuştu. İtalyan teknik direktörün topa sahip olma oyununun bir parçası olmanın keyifli olduğunu belirten Marlon, Serie A'da son durumu da değerlendirdi.

Shakhtar'ın teklifini kabul edip De Zerbi ile Kiev'e gitme kararı vermenizde etkili olan neydi?

"İtalya kişisel hayatıma ve kariyerime damga vurdu. İtalya her zaman benimle kalacak.Üç yıldır Sassuolo'daydım ve puan rekoru kırarak, kulüp tarihine geçmiştik. Benim için büyük bir meydan okumaydı. Hırslı ve hedefleri olan bir kulüpteyim. Şampiyonluk için mücadele etme ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı özlemiştim. Shakhtar bütün bunlar için doğru bir adresti ve Ukrayna'da çok iyi karşılandım"

Shakhtar'ın ilgisini öğrendikten sonra şaşırdınız mı?

"Evet De Zerbi beni yanına almak istediğini söylemesine rağmen şaşırdım. Yine de sakindim çünkü bunu daha önce konuşmuştuk. Çok mutluyum çünkü onunla çalışmayı seviyorum. Geriden oyun kurma ve futbol tarzını seviyorum. Oyuncu olarak profilime çok uygun olduğuna inanıyorum"

De Zerbi'nin futbol felsefesini bir futbolcunun gözünden anlatır mısınız?

"Benim algım çok olumlu. Eğlenceli bir futbol. Her zaman topa sahipsin, gol atmayı ve maç kazanmayı amaçlıyorsun. Bence onunla çalışan herkes futboldan zevk alıyor. Onun tarzı oynamak. Oyuncuları ve insanları eğlendirmeyi başarıyor"

Onunla Sassuolo'dan Shakhtar'a geçen tek oyuncu sensin. Soyunda odasındaki varlığın ne kadar önemli?

"Elbette benim önemli bir rolüm var ama Shakhtar'ın zaten futbol bilgisi çok iyi olan birçok oyuncusu vardı. Bu yüzden bu rolü onlarla paylaşıyorum. Takım arkadaşlarıma onun oyunu anlamalarına yardımcı olmak için buradayım. İstediğimiz seviyeye ulaştığımızı düşünüyorum çünkü çocuklar çok zeki ve hocanın ne istediğini hemen anlıyorlar"

De Zerbi basın toplantısında "Topu Real Madrid'e bile bırakmayacağız" demişti. Evinizde 5-0 ve Madrid'de 2-1 kaybettiniz. Daha güçlü rakiplere karşı bile her zaman topa sahip olmayı istemenin olumsuz bir yanı olabilir mi?

"Oyun şeklimiz her zaman aynı olmalı. Rakip kim olursa olsun fikrimizi asla değiştirmemeliyiz. Oynadığımız rakiplere saygı duymalıyız ama değişmemeliyiz. Hocanın ve Shakhtar'ın karakteri oynamak. Futbolda mağlubiyetler, galibiyetler ve beraberlikler var. Bir fikrimiz olmalı ve yolumuza devam etmeliyiz. Ukrayna Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde aynı tavrı göstermeliyiz. Her zaman kendimiz olmalıyız. Hocamızın felsefesi bu. Bu nedenle birçok insandan takdir görüyor."

Geçen yıl Conte'nin Inter'i ile karşılaşırken, bu yıl Inzaghi'nin Inter'i ile oynadınız. Ne gibi farklar vardı?

"Az da olsa farklılıklar vardı. Lukaku yerine Dzeko ile oynamanın getirdiği farklılıklar var. Dzeko çok güçlü bir oyuncu ve kesinlikle Lukaku'nun yerini doldurabilir ama ben Lukaku'nun sahada fark yaratan isim olduğunu düşünüyorum."

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