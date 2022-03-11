Marko Lazetic: AC Milan'ın yeni yıldız adayı bir sonraki Vlahovic olabilir mi?

İtalyan futbolunu son bir aydır takip ediyorsanız, bahsetmeye değer tek bir oyuncu var: Dusan Vlahovic.

Sırp oyuncu, Juventus'a gitmek için biraz zaman kaybetti ve turnuvadaki ilk maçında Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atmak da dahil olmak üzere ilk yedi maçında dört gol kaydetti.

Bu nedenle Vlahovic, önümüzdeki yıllarda Serie A'da fark yaratacağını ispat ediyor ancak AC Milan, Ocak ayında gerçekleştirdikleri transferle ligdeki tek göz alıcı Sırp forvetin o olmayacağı konusunda umutlu.

Vlahovic, Juventus'da manşetleri kaplarken Milan, Kızıl Yıldız'ın golcüsü Marko Lazetic için 4 milyon euro'luk bir hamleyi tamamlamakla meşguldü.

18 yaşındaki oyuncu, Vlahovic ile aynı etkiyi yaratmak için transfer edildi. Her ikisinin de aynı yaşta Sırbistan'dan İtalya'nın yolunu tuttuğu göz önüne alındığında, Lazetic'in vatandaşının yükselişini tekrar edeceğine dair umut var.

Mayıs ayında şampiyonluk kutlama ihtimallerinin olmasına rağmen Milan yeniden yapılanma sürecinde olduklarının farkında.

Lazetic'in gelişi, genç yetenekler üreterek ya da bir gün ilk on bir kadrosunun yerini alacak isimlere sözleşme imzalatarak kulübün büyümek istediğinin en son sinyali.

Yaşı göz önüne alındığında Lazetic için ödedikleri ücret, Milan'ın onu Zlatan Ibrahimovic'in potansiyelinde bir yedek oyuncu olarak gördüğünü gösteriyor ve bunun nedenini anlamak oldukça kolay.

Lazetic fiziksel olarak heybetli ancak harika bir dokunuşla ceza sahası içinde her türlü bitirişte ustalaşıyor.

Ibrahimovic, değeri ne olursa olsun, Milan transferi gerçekleşmeden önce bile Lazetic'in kahramanlarından biriydi ve bu nedenle İsveçli yıldız ile antrenman yapmanın ona daha fazla fayda sağlaması muhtemel.

Futbolun usta isimleriyle birlikte oynamak, Lazetic'in memleketi Belgrad'da başlayan ve ünlü Kızıl Yıldız akademisinin ellerinde özel bir yetenek olduğu hızlıca anlaşılan yolculuğun son adımı.

Geçen yıl Sırp ikinci lig takımı Graficar Belgrad'a kiralık olarak verilen oyuncu, 16 yaşında oynadığı altyapı takımında hızlı bir şekilde izlendi. 14 maçta ilk profesyonel dört golünü atarken futbolun tadını orada aldı.

Bu kiralık hamlesi, 2021-22 sezonunun başında Kızıl Yıldız'a döndükten sonra, Sırp devleri için kadroda düzenli yer almasına yardımcı oldu ve 15 maçta yalnızca bir gol atmasına rağmen, hem Milan'ın hem de RB Leipzig ile RB Salzburg'un ilgisini çekmesini sağladı.

Ancak Kızıl Yıldız Teknik Direktörü Dejan Stankovic'in eski Inter ve Lazio yıldızı olduğu göz önüne alındığında, İtalya'ya transferi daha ön plandaydı.

Stankovic, Lazetic ile antrenörü olmadan yaklaşık on yıl önce tanışmıştı.

Kurir'e konuşan Lazetic, "Doğum günümdü ve ailem beni Milan ile Inter arasındaki derbiyi izlemem için Milano'ya götürdü," dedi.

"Benim için güzel bir hediyeydi çünkü Stankovic çocukken rol modelimdi ve onunla tanışmak istiyordum."

"Amcam Nikola, Stankovic'i iyi tanıdığı için onunla fotoğraf çekme fırsatım oldu. Bir gün onun Kızıl Yıldız'da benim antrenörüm olacağını hayal bile edemezdim."

Marko'nun amcası Nikola Lazetic, Stankovic'i kendi futbol kariyeri nedeniyle tanıyordu. Onunla birlikte Lazio, Kızıl Yıldız ve milli takımda oynamıştı.

Futbol aileden kesinlikle geçiyor, Nikola'nın kardeşi Zarko da profesyonel bir futbolcuydu ve şu anda Sırbistan'ın en iyi takımlarından FK TSC'nin teknik direktörü.

Bununla birlikte, Marko her iki amcasının da oyunculuk kariyerlerini gölgede bırakmaya kararlı. Kendine güvenen bir oyuncu - Milan'da taraftarların her zaman Kaka ile özdeşleştirdiği 22 numarayı giyerken - bazen öfkesinin taştığı zamanlar oluyor.

Bu, San Siro'da yardım alması gereken bir konu ancak Stefano Pioli ve ekibi sezon bitmeden ilk maçına çıkması için onu fiziksel olarak iyileştirmeye de çalışıyor.

Geldiğinden bu yana üç kez yedek kulübesindeydi ve sahaya adım atması yalnızca birkaç dakika uzaklıkta.

Serie A'da yeni bir Vlahovic sahneye çıkmak üzere olabilir.

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