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Sam Vreeswijk

Çeviri:

Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı teknik direktörü olarak tanıtımında soruya yanıt vermeyi reddetti: “Benim görevim değil”

M. van Bommel
Belçika
Hollanda

Mark van Bommel cuma günü Belçika Milli Takımı teknik direktörü olarak tanıtıldı. 49 yaşındaki teknik adam, bu sırada Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmesi için kendisiyle temasa geçilip geçilmediği sorusuna da yanıt verdi.

Van Bommel, 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar Belçika ile sözleşme imzaladığını belirterek, “Burada olduğum için çok mutluyum” dedi. “Bence bu meydan okuma bana uyuyor.”

“Son iki yılda hiçbir zaman ‘Bunu yapmalıyım’ hissine kapılmadım. İş somut hâle geldiği andan itibaren süreç oldukça hızlı tamamlandı. Bu, her teknik direktörün isteyeceği bir görev, bu yüzden hiç tereddüt etmedim.”

Belçika, Van Bommel ile yeni teknik direktörünü bulmuş olsa da Hollanda hâlâ bir isim arıyor. Ronald Koeman Dünya Kupası'nın ardından ayrıldı ve yerine hâlâ bir halef bulunamadı.

Peki Van Bommel bu görev için aranmış mıydı? “Herhangi bir temas olmadı ama bunu da dert etmiyorum” diyerek net konuştu. “Belçika Federasyonu'nun beni Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştırmak için aramasından mutluyum. Bu, benim çok şey başarabileceğim bir meydan okuma.”

Bu nedenle Zeist'ten gelecek bir telefonu beklemek gibi bir düşüncesi de olmadı. “Hayır, kesinlikle hayır. Teknik direktör Vincent (Mannaert, ed.) beni aradığında, bunu yapmam gerektiğini hemen anladım.”

Van Bommel kısa süre sonra NOS'ta kendisine KNVB'ye bir tavsiyesi olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Hayır, bununla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu Nigel de Jong'un görevi. Bu benim görevim değil.”

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