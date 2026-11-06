"Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı'nda forma giyen bir oyuncudan tamamen bıktı ve onu bir daha asla kadroya çağırmayacak"

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel'in, ülkesinin yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesindeki basın toplantısında söyledikleri, Koni De Winter'dan memnun olmadığını gösteriyor.

Van Bommel, cuma günü yaklaşan milli maç dönemi için kadrosunu açıkladı. AC Milan savunmacısı De Winter'ın kadroda yer almaması Belçika'da dikkat çekti.

Van Bommel, basın toplantısında duruma açıklık getirdi. Teknik direktör, "Dünya Kupası'nda ve son dönemde az süre aldı; bundan rahatsızlık duydu. Bu onun tercihiydi ve ben bunu değiştiremezdim" dedi.

Belçika Milli Takımı'nda sekiz kez forma giyen De Winter, bu sezon AC Milan'ın neredeyse her maçına ilk 11'de başladı. Son Dünya Kupası'nda ise hiç süre almadı.

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Belçika medyası, Van Bommel'in sözlerinden De Winter'ı bundan sonraki milli maç dönemlerinde de kadroya almayacağı sonucunu çıkarıyor.

Çağrılan isimler arasında ise Jari De Busser ve Mika Godts bulunuyor. De Busser, kadroya alınan dört kaleciden biri.

Godts'un mevkisindeki önemli rakiplerinden Jeremy Doku ise geri dönüyor. Manchester City'nin hücum oyuncusu sakatlığını atlattı.