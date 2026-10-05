Belçika, pazartesi akşamı bir kez daha Fransa’yı yenemedi. Mark van Bommel’in ekibi, Stade de France’ta geçen haftaki yenilginin rövanşını uzun süre alacak gibi görünse de son bölümde yine yıkıldı. Dodi Lukebakio, Belçika’yı öne geçirmişti ancak Fransa bitime kısa süre kala acımasızca dört kez vurdu: 4-1.

Belçika’da Kevin De Bruyne ile Youri Tielemans forma giyemedi; iki oyuncu da cezaları nedeniyle maçı tribünden izledi. Fransa da tam kadro değildi; kalede ilk kez oynayan Guillaume Restes, forvette ise Estéban Lepaul vardı.

Oyunun görüntüsü geçen haftayla büyük ölçüde aynıydı. Belçika, Fransızlara karşı oldukça iyi oynadı ve özellikle geçişlerde etkili oldu. Van Bommel’in takımı, yarım saati biraz geçtikten sonra öne geçti.

Roméo Lavia gerçekten muhteşem bir asist yaptı: Orta saha oyuncusu, topu Lukebakio’nun koşu yoluna kusursuz bıraktı ve Restes ile karşı karşıya kalan oyuncu soğukkanlılığını korudu. Hücum oyuncusu topu sert ve yüksek şekilde ağlara gönderdi: 0-1.

Devre arasının ardından Fransızlar beraberlik golünü aramaya başladı. Manu Kone, Lepaul ve Rayan Cherki ile fırsatlar buldular ancak Belçika’da ilk maçına çıkan Maarten Vandevoordt harika bir performans sergiledi ve takımını ayakta tuttu.

Uzun süre bir sürpriz sonuç ihtimali doğmuş gibi görünse de Fransa son bölümde acımasızca vurdu. Désiré Doué, uzaktan çektiği şutla skoru 1-1’e getirdi, ardından Cherki yalnızca birkaç dakika sonra 2-1’lik golle Belçika’ya nakavtı indirdi.

Belçika için çok sert bir darbe oldu; son dakikalarda Fransızlardan adeta futbol dersi de aldı. İki kez sahneye çıkan, Doué ile Michael Olise’nin altın ortaklığı oldu. Son adı geçen oyuncu iki golün de sahibiydi ve böylece Fransızlar sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Kısacası Belçika ve Van Bommel için acı verici bir geceydi.