Mark van Bommel, basın toplantısında Belçika’daki büyük isim hakkında soru yağmuruna tutuldu

Belçika, cuma akşamı Uluslar Ligi'nde Türkiye ile sahasında oynayacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Mark van Bommel, perşembe günkü basın toplantısında oyuncularından biri hakkında çok sayıda soruyu yanıtlamak zorunda kaldı: Romelu Lukaku.

Lukaku, Belçika Milli Takımı'nda son derece etkileyici bir kariyer ortaya koydu ve 93 golle ülke tarihinin en golcü oyuncusu konumunda. Fenerbahçeli forvet, yakın gelecekte de bu unvanını kesin olarak koruyacak. Anderlecht altyapısından yetişen oyuncuyu 38 golle Kevin De Bruyne takip ediyor.

Ancak bu statüsü, geçen hafta Fransa karşısındaki kritik maçta ona yardımcı olmadı. 33 yaşındaki Antwerp doğumlu oyuncu yedek kulübesinde başladı ve sonunda Van Bommel tarafından oyuna da alınmadı. Lukaku, 25 Eylül'de İtalya karşısında ise bitime yedi dakika kala oyuna girdi.

Lukaku'nun bu maçlarda yedek kulübesinde oturması Belçika basınının zaten dikkatini çekmişti, ancak sonradan oyuna girse de aldığı sınırlı süre de gündem konusu oldu. Van Bommel de bu nedenle basın toplantısındaki zamanının büyük bölümünü Lukaku hakkındaki sorulara ayırdı.

"Romelu'nun sonradan oyuna giremeyeceği ya da ilk 11'de başlayamayacağı kesinlikle söz konusu değil, tam tersine" sözleriyle aktarıldı Van Bommel'in açıklamaları Sporza tarafından. "Bu, hangi evrede ya da hangi durumda neye ihtiyaç duyduğumuzu düşünmemize bağlı."

"Onun belli özellikleri var ama o maçta kaleden biraz daha uzakta kaldığımızı düşündüm, bu yüzden hızı kullanabilirdik." Hem İtalya hem de Fransa karşısında Charles De Ketelaere santrforda başladı. Roma'da onun yerine Lukaku oyuna girerken, Van Bommel Fransa maçında tercihini Matías Fernández-Pardo'dan yana kullandı.

"Romelu ile çok konuşuyorum" diye devam etti Van Bommel. "İstanbul'da da yanına gittim ve durum ile oynama şekli hakkında onunla FaceTime üzerinden konuştum. Romelu'nun bunu yapamayacağını söylemek istemiyorum. Tam tersine. Tek dezavantajı, Fenerbahçe'de çok fazla oynamıyor olması."

"Bunu hesaba katmanız gerekir. Ben de ona hızı tercih ettiğimi açıkladım, kötü durumda olduğu için değil, çünkü iyi çalışıyor. Ama mesele, iyi antrenman yaptığı için oynadığın ya da tam tersi değil. Bu konu sizin tarafınızda daha büyük, ama arkasında büyük bir şey aramanıza gerek yok."

Lukaku için Türkiye maçının özel bir anlamı da olabilir, çünkü artık Türkiye'de oynuyor. Van Bommel, "Bunu onda fark etmiyorum. Kendini iyi hissediyor ve rahat" dedi.

Lukaku şu ana kadar talihsiz bir sezon geçiriyor. Sağ ayaklı oyuncunun kulübünde ilk 11'deki yeri garanti değil ve şu ana kadar ne gol ne de asist kaydedebildi. Lukaku'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor ve kulübün bu kontratı bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.



