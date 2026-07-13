Mark van Bommel aniden milli takım teknik direktörlüğü için aday gösterildi: 'O kesinlikle bir seçenek'

Het Laatste Nieuws’un futbol sorumlusu Niels Poissonnier, Belçika medyasının futbol podcast’inde Mark van Bommel’in Belçika milli takım teknik direktörlüğü için bir seçenek olduğunu belirtti.

Belçika, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İspanya'ya elendi. O maçın son dakikalarında Mikel Merino, Senne Lammens'in hatasının ardından skoru 2-1'e getiren golü attı.

HLN muhabirlerine göre Rudi García’nın pozisyonu savunulamaz hale geldi. Fransız teknik adam, Belçika’nın Galler ve Kazakistan’ın üzerinde grubu kıl payı birinci olarak tamamladığı hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası eleme sürecinden geçti.

Nations League’de ise García, grubunda üçüncü oldu. Belçika, Fransa, İtalya ve İsrail’in yer aldığı grupta dört puanla turnuvayı tamamladı.

Bu nedenle HLN’nin podcast’inde García’nın halefi konusunda bolca spekülasyon yapılıyor. Van Bommel’in adı geçiyor. “Van Bommel kesinlikle bir seçenek.”

“Tek aday o olmayacak, ancak önümüzdeki haftalarda adı sık sık gündeme gelecektir. Bence bu kategoride bir aday aramak gerekiyor. Avrupa’nın en iyi teknik direktörlerinden birine para ödeyebilecek durumda değiliz. Bu yüzden Rudi García’yı seçtik.”

“Belirli bir havuzda balık avlamamız gerekiyor ve Van Bommel de o havuzda yüzüyor. Eğer bir gün Belçika’da bir görevi kabul edecekse, bu kesinlikle milli takım olacaktır,” diye sözlerini tamamlıyor Poissonnier.

Van Bommel daha önce Belçika’da Royal Antwerp’in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Bu kulüple 2023’te şampiyon oldu ve Croky Kupası’nı kazandı.