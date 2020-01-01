Mark Noble: Gerrard, Lampard ve Scholes'tan daha iyiydi

West Ham United'ın kaptanı Mark Noble, Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard'ın kendi jenerasyonunun en iyisi olduğunu söyledi.

Premier Lig ekiplerinden forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Mark Noble; Steven Gerrard, Paul Scholes ve Frank Lampard arasında kıyaslama yaptı.

West Ham United'ın Twitter hesabında yapılan soru-cevap etkinliğinde Noble, bu üçlüden en iyi orta saha oyuncusunun hangisi olduğu sorulduğunda Gerrard yanıtını verdi.

Üçüne karşı da oynayan tecrübeli isim, hepsinin de kaliteli olduğunu ancak bir numarayı 'un efsane kaptanı Gerrard'a verdiğini söyledi:

Daha fazla takım

"İnanın bana, bir futbolcunun ne kadar iyi olduğunu ona karşı oynadığınızda anlarsınız. Üçü de kendi başına üst düzey oyunculardı ama Steven Gerrard bütünüyle en iyisiydi."

Rakip olarak karşısına çıktığı en iyi futbolcunun da Gerrard olduğunu belirten Noble, birlikte oynadığı en iyi oyuncuların ise Carlos Tevez ve Dimitri Payet olduğunu ifade etti.

Haberin devamı aşağıda

Benzer bir kıyaslamada Brezilyalı futbolcu Kaka Leite de şubat ayında SPORTbible'a verdiği röportajında oyunu Gerrard'dan yana kullanmıştı:

"Gerrard'ı seviyorum çünkü 2005 ve 2007 yılları arasında aramızda bir mücadele vardı. Elbette Lampard da muhteşemdi, Scholes klas biriydi. Ama ben Gerrard'ı seçerim."