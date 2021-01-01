Mark Clattenburg: Jürgen Klopp ikiyüzlülük yapıyor

Eski İngiliz hakem Mark Clattenburg, Klopp'un Manchester United maçı öncesi hakemi etkilemeye çalıştığını söyledi.

Eski İngiliz hakem Mark Clattenburg, Jürgen Klopp'u eleştirdi.

Clattenburg, Daily Mail'daki yazısında, 'ın çok kolay penaltı kazandığını savunan Jürgen Klopp'u eleştirdi.

Alman çalıştırıcıyı ikiyüzlülükle suçlayan Clattenburg, ''Manchester United'lı futbolcuların penaltı kazanmaya çalıştığını öne sürmek kulağa ikiyüzlülük gibi geliyor. Salah ve Mane de benzer taktikler uygulayabiliyor. Salah ve Mane de benzer taktikler uygulayabiliyor.'' dedi.

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Clattenburg, Pazar günü oynanacak - Manchester United maçı öncesi Jürgen Klopp'un hakemi etkilemeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

''Ferguson'dan bu yana büyük bir maçtan önce bir hakemi etkilemek için böylesine bariz bir girişim görmedik. Klopp, Liverpool geçen sezon her hafta kazanırken bunu yapmıyordu.''

''Kaybetmeyi asla sevmiyor. Dikleşiyor. Ancak United'a karşı olumlu kararlar verildiğini öne sürmek yanlış. Fergie oradayken farklıydı ama ayrıldığından beri durum değişti. Klopp'un yaptığı akıl oyunu. Pazar günü oynanacak maçtan önce hakemin kafasına girmeye çalışıyor''