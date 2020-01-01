Mark Bosnich: Ighalo, yeni Cantona olabilir

İngiliz ekibin eski kalecisi, ara transfer döneminin son dakikalarında takıma dahil Ighalo'nun birçok kişiyi şaşırtacağını söyledi.

İngiltere Premier Lig'de başarısız bir dönemden geçen , ara transfer döneminde iki oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Kırmızı Şeytanlar, uzun zamandır peşinde koştuğu Bruno Fernandes'i 'dan transfer ederken, transfer döneminin son dakikalarında kariyerini Çin'de sürdüren eski oyuncusu Odion Ighalo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Manchester United'ın eski kalecilerinden Mark Bosnich, Nijeryalı oyuncunun transferi hakkında Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.

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Ighalo'nun beklenenden fazla katkı sağlayacağını belirten Bosnich "Bu bir acil durum transferi. İnsanların gösterdiği tepkileri anlayabiliyorum. Manchester United için ilk 4 sıra hala ihtimaller dahilinde bulunuyor. Rashford'ın sakatlığının ardından bu mevkiye bir oyuncu gerekiyordu. Ighalo'dan beklentiler az olduğu için onun da kaybedecek bir şeyi yok. Ighalo'nun neler yapabileceğini bilemezsiniz. Yıllar önce Manchester United kadrosuna Fransız bir oyuncu (Cantona) eklediğinde kimse fazla bir şey beklemiyordu ama o kulüp tarihinin en başarılı oyuncularından biri oldu" ifadelerini kullandı.

2014-2017 yılları arasında Watford formasını giyen Odion Ighalo, İngiliz ekiple çıktığı 102 maçta 39 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.