Marjinalleştirilmesine rağmen... Endrik'ten Ancelotti hakkında şaşırtıcı açıklamalar

Brezilya Milli Takımı’nın forveti Endrick, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin şu ana kadar kendisini ilk 11’de oynatmaması nedeniyle 2026 Dünya Kupası’ndaki durumuna ilişkin yorumda bulundu.

Brezilya milli takım teknik direktörünün, Real Madrid'in forvetini yedek olarak sahaya sürme kararı, bazı taraftarların tepkisini çekmişti.

Fas maçında kadroda yer almayan Endrik, 2026 Dünya Kupası'nda Haiti karşısında ilk kez 64. dakikada oyuna girdi.

Teknik direktörünün tercihleri sorulduğunda, 19 yaşındaki forvet kaderini şikayet etmeden kabullendi.

Endrik, CazéTV kanalına şunları söyledi: “Ancelotti… Real Madrid’de onunla bir yıl geçirdim. Sahaya çıktığımda ne yaptığımı biliyor… Takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. O harika bir teknik direktör, sağduyulu biri.”

Ve şöyle devam etti: "Indrek ya da taraftarlar için en iyisini değil, takım için en iyisini yapacak. Hayatımda olduğu için minnettarım. Her gün elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyor, elimden gelen her şeyi yapacağımı ve gerçekten çok çalışacağımı biliyor. Çok çalıştığımı ve her zaman sonuna kadar her şeyimi verdiğimi biliyor."

Şöyle devam etti: “Takıma yardımcı olabileceğimi çok iyi biliyor. Taraftarların benim için yaptıklarını gördüğümde büyük bir minnettarlık duyuyorum. Birçok oyuncuyla ortak bir yanım var: Yarın ne olacağını bilmiyorum, yarın futbol oynayabilecek miyim bilmiyorum.”

Endrik sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yüzden, bugün sahaya çıkma günümse, o gün elimden gelen her şeyi yapacağım ve takımım için yapabileceğim her şeyi yapacağım.”