Marius Sumudica'dan ayrılık sinyali: ''Teklif ettikleri para çok büyük, bunu reddedemezsiniz!''

Gaziantep'teki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rumen teknik direktör Marius Sumudica, eski kulübü Al Shabab'a dönebileceğini duyurdu.

Süper Lig'de harika bir ivme yakalayan Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Son dönemlerde sık sık yeni kontrat istediğini ancak kulübün kendisiyle görüşmediğini dile getiren Sumudica, yeniden 'a dönebilir.

Ülkesinde Digisport'a konuşan Marius Sumudica henüz Gaziantep ile bir anlaşmaya varamadığını belirtirken, ''Teklif ettikleri para çok büyük, bunu reddedemezsiniz!'' diye konuştu.

Daha fazla takım

''Burada devam etmek zor olacak''

Gaziantep'te devam etmesinin zor olduğunu söyleyen Sumudica, ''Burada devam etmemin benim için oldukça zor olacağını düşünüyorum. Sözleşmemi bitirmek istiyorum ama çok büyük meblağlar var, reddedemem. İşaretler vermeye devam ettim, beni ertelediler, tartışmadım. Bu gece konuşacağız ama bu durumda devam edemeyeceğimizi çok iyi biliyorlar. Kendim ve çalışanlarım için isteyeceklerime katlanmanın onlar için zor olacağını düşünüyorum. Al-Shabab bana bir teklif yaptı. Anlaşmak üzereyiz'' diye konuştu.

İddiaya göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, Rumen çalıştırıcıyı yeniden takımın başına getirmek isterken bu hamlenin gelecek hafta gerçekleşebileceği aktarıldı.

Gaziantep ligde 16 maç sonunda topladığı 31 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Takım bu sezon tek yenilgisini ilk hafta 'a karşı aldı.