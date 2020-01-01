Marius Sumudica: TFF sanırım 3 kartım olduğunu biliyordu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-2 sona eren Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Süper Lig'in 33. haftasında ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, salgın nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktıkları maçlarda kaybetmediklerini hatırlatarak, gelecek hafta oynayacakları BtcTurk maçında da bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada 2 açık futbol oynayan takımın karşılaştığını dile getirdi.

İyi oyuncularının olduğunu bir kez daha tüm kamuoyuna gösterdiklerini aktaran Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

Daha fazla takım

"Bugün de yine iyi futbolla ligdeki yerimizi koruduk. Önümüzde Malatya maçı var. Pandemiden sonra kaybetmeyen tek takımız. Malatya maçına da yine kaybetmemek için çıkacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın halen motive olduklarını görüyorum. İyi bir sonuçla ligi bitirmeyi hedefliyorum."

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"TFF sanırım 3 sarı kartım olduğunu biliyordu"

Sumudica, sarı kart gördüğü VAR pozisyonuyla ilgili bir soruya, "TFF sanıyorum 3 sarı kartım olduğunu biliyordu çünkü orada dururken sarı kart gördüm. Bazı hakemler gelip uyarıyor ve dostça davranıyor ancak bazı hakemler doğrudan kart çıkarıyor. Bu bize karşı ilk defa olmuyor. Daha önce de buna benzer pozisyonlar oldu. Biz yine de buna rağmen golü bulduk." dedi.

Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarına da değinen Sumudica, "Çok fazla transfer yapmak istemiyorum. En fazla 3 oyuncu olacak. İlk önce Maxim ve Kayode'nin durumunu çözmek istiyorum. Çünkü bizimle devam etmelerini istiyorum. 3-4 takviye de iyi olacak. Zaten 3-4 oyucu da aramızdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.