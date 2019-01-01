Marius Sumudica: Takıma dört oyuncu katılması gerekiyor

Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, dört transfer yaparak daha güçlü bir takım olacaklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, müsabakanın özellikle ilk yarısındaki mücadelelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılaşmada iki farklı 45 dakika oynandığını aktaran Sumudica, "Mücadelenin ilk yarısında bu sezonki en iyi oyunumuzu oynadık. İkinci yarıda ise yediğimiz ilk golde Kana Bıyık, ikinci golde ise Kenan Özer sakatlandıkları için sahada değillerdi. Eksik olduğumuz esnada gol yedik. Son 2 maçta aldığımız 6 puan önemli. İlk yarı için 20-21 puan sözü vermiştim. 23 puan yaptık. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Gaziantep FK'yi Süper Lig'de tutmayı hedeflediklerinin altını çizen Rumen teknik adam, "Takım ligde kalırsa, kontratım devam edecek. Gaziantep FK'nin üst sıralara çıkması herkes için daha iyi. Daha iyi olmamız için birkaç transfere ihtiyaç var. Takıma 4 oyuncunun katılması gerekiyor. Bunun için başkanla görüştüm. Bu 4 oyuncuyu takıma katarsak, daha güçlü bir Gaziantep FK olacak." değerlendirmesinde bulundu.