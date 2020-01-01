Marius Sumudica: Sergen Yalçın eminim Beşiktaş'ta ambiyans değişikliği yaratmıştır

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sumudica, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde kendileri için henüz bir şeyin bitmediğini, matematiksel olarak ligde kalabilmek için yaklaşık 10 puana daha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ligde kalan maçlarını kazanarak iyi puanlar elde etmeyi hedeflediklerini dile getiren Sumudica, deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmanın bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlıların efsane isimlerinden biri olduğunu ifade eden Sumudica, "Sergen Yalçın eminim bir ambiyans değişikliği yaratmıştır takım içerisinde. Benim için önemli değil, sahaya rakibimiz kim olursa olsun puan ve puanlar için çıkıyoruz. Ancak rakibimiz favori gösteriliyor, umarım sonuç bizim istediğimiz gibi olur" diye konuştu.

Aldıkları güzel sonuçlardan sonra tribüne gelen taraftar sayısında artış olduğuna işaret eden Sumudica, "İlk göreve başladığım zaman 3 bin civarında taraftar vardı. Aldığımız galibiyetleri şehre, taraftara, takımımın oyuncularına armağan ediyorum. Umarım gelecek sene devam ederiz, burada güzel işler başarırız." ifadelerini kullandı.