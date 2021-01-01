Sumudica Çaykur Rizespor için geliyor

Çaykur Rizespor ile prensip anlaşmasına varan Marius Sumudica, Karadeniz temsilcisiyle 1.5 senelik sözleşme imzalayacak.

Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, daha önce prensip anlaşmasına varılan Marius Sumudica'nın yarın (pazartesi) 'ye geleceği ve 1.5 senelik sözleşmeye imza atacağını söyledi.

Öte yandan ligde oynayacakları maçına odaklandıklarını belirten Bakır, "Fenerbahçe deplasmanı elbette olduk zor bir deplasman ama sakatlıktan ve hastalıktan dönecek oyuncularımız var. Onların dönmesi ve hafta için de belki aramıza katılacak yeni oyuncularla beraber Fenerbahçe maçı bizim açımızdan geçtiğimiz iki maça göre daha alternatifli maç olacak" dedi.