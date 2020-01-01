Marius Sumudica patladı! "17 yıllık kariyerimde..."

Gençlerbirliği mağlubiyetini değerlendiren Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, şanssızlıklardan dert yandı.

Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçında 'ne 1-0 mağlup olan Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, "Rakibimiz ilk yarıda net fırsatlar yakalayamadı, sadece oyunun sonunda risk aldığımızda birkaç fırsat yakaladı. 17 yıllık kariyerimde bugün olanlar başıma gelmemişti. Penaltıyı kaçırdık, kaleciden dönen topta golü bulduk. Muhammet Demir biraz içeri girmiş top vurulmadan önce hakem VAR'a gitti, golü iptal etti." şeklinde konuştu.

Sumudica, oyuncuları Kana Bıyık'ın çok büyük bir hatayla penaltıya sebebiyet verdiğini, kalecilerinin topa dokunmasına rağmen çıkartamadığını ifade ederek, "Sonra yine bir gol bulduk, bence santimetre bile değildi, milimetreydi o milimetre belki ofsayt belki ofsayt değil. Bugün Allah Gençlerbirliği'nin yanındaydı, onlar şanslıydı, bugün bizim kazanmamızı istemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Akşam saatlerinde yaşanan depremin Gaziantep'ten de hissedilmesine ilişkin de Sumudica, "Gaziantep'te yaşanan depremden dolayı da çok üzgünüm, Gaziantep halkıyla beraberim umarım kimse can kaybı yaşamamıştır, yaralı yoktur. Tekrar buradan Gaziantep halkına geçmiş olsun diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.