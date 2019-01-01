Marius Sumudica: Koşmayan oyuncular gelecek hafta kenarda olacak

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımının Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in yeni ekibi , ilk maçında deplasmanda 'ye 5-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Antep ekibinin çalıştırıcısı Marius Sumudica, takımının zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"Elimde sihirli değnek yok"

Takıma çok sayıda yeni oyuncunun katıldığına dikkat çeken Rumen çalıştırıcı, "Yeni bir takımız ve takımla bir hafta geçirebildik. Son 10 günde dört beş oyuncu katıldı. Elimde sihirli bir değnek yok, daha fazla çalışıp zamanla daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

Gazişehir Gaziantep'in sergilediği oyundan memnun kalmayan Sumudica, "Çok kötü oynadık. Fenerbahçe bizden daha yüksek ritimle oynadı" sözleriyle takımını eleştirdi.

"Koşmayan oyuncular gelecek hafta kenarda olacak"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Koşmayan oyuncular, hata yapan oyuncular gelecek hafta kenarda olacak. Haftaya ile zor bir maç oynayacağız." ifadeleriyle bu karşılaşmada istediğini veremeyen oyuncularına mesaj gönderdi.

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Müsabakanın ilk bölümünde arka arkaya çıkan penaltı kararları karşısında yaşadığı şaşkınlığı "Kariyerimde ilk defa benim çalıştırdığım bir takımın aleyhinde 3 penaltı çalındı. Fenerbahçe'nin ilk penaltısı yanlış karardı" sözleriyle dile getiren Sumudica, röportajını tamamladı.

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.