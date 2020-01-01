Marius Sumudica: Gaziantep FK'yı batıracağımı söyleyen gazetecilere sesleniyorum...

Deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK'nın teknik direktörü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, iyi bir mücadele çıkarttıklarını dile getirdi.

Yukatel karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Rumen çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Rakibimize karşı açık bir futbol oynadık. Güçlü bir rakip olduğumuzu gösterdik. Deplasman olmasına rağmen hücum etmek için sahaya 2 forvetle çıktık. Rakibimizin sadece ceza sahası dışından çektiği bir şut var, o da direkten döndü. Bu üç puanın bizi Süper Lig'de tutacağına inanıyorum. Verilen aradan sonra hiçbir maçımızı kaybetmedik, 3 beraberlik, 1 galibiyet aldık. Bu da çok önemli bizim için. Hala önümüzde 4 maç var. Bu 4 maçtan maksimum puanlar almaya çalışacağız. Gaziantep FK, futbol oynamaya devam edecek. Takımımı motive etmeye çalışacağım. Tatilde değiliz. Kulübümüze mali açıdan yardım etmek için kalan maçları kazanmamız gerekiyor. Ayrıca Gaziantep'e geldiğimde bazı gazeteciler, kulübü batıracağımı söylemişti. Onlara buradan sesleniyorum, gazeteciliği bırakın!"