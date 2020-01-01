Marius Sumudica: Fatih Terim ile tanışacağım için heyecandan uyuyamadım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ‘Fatih Terim'le tanışacağım için Galatasaray maçından önceki gece heyecandan uyuyamadım’ dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülkesinin basınına samimi açıklamalarda bulundu.

Bir körfez ülkesinden teklif aldığını ancak ’de kalmak istediği için bunu reddettiğini söyleyen Rumen çalıştırıcı, “Gazetelerde birçok söylenti yer alıyor. İşin doğrusu iki teklif aldım. Biri kulübümden gelen sözleşme uzatma teklifi. Diğeri de bir körfez ülkesinden gelen teklif. Onu da dün reddettim” ifadelerini kullandı.

Körfez ülkesinden gelen teklifin maddi açıdan daha iyi olduğunu ancak Avrupa’dan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Sumudica, “Türkiye bana çok şey kattı. Burada Fatih Terim’e rakip oluyorsunuz. maçından önceki gece sırf onunla tanışacağım için heyecandan uyuyamamıştım” diye konuştu.

Daha fazla takım

Süper Lig’in büyük bir organizasyon olduğunun altını çizen Sumudica, “Kulüpler büyük yatırımlar yapıyor. Örneğin Galatasaray’da yılda 2-3 milyon euro kazanan futbolcular var. Burada teknik direktör olduğunuzu gerçek anlamda hissediyorsunuz” dedi.

Gaziantep FK ile geride kalan sezonda başarılı bir performans ortaya koyduklarını da ifade eden Sumudica, “Bu kulübün bütçesine göre sekizinci sırada yer almak önemliydi. Federasyon, aldığınız her galibiyet için 500 bin euro ödeme yapıyor. Başarılı bir sezon geçirdik. Bir yıl daha sözleşmem var. Sanırım Astra’dan sonra ilk kez bir takımda bir yıldan daha uzun süre çalışacağım” diyerek sözlerini noktaladı.