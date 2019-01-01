Marius Sumudica: Denizlispor maçı benim için final niteliğinde

Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Yukatel Denizlispor'u maçının öneminden bahsetti.

Sumudica, kulüp tesislerindeki idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çıktıkları her maçtan 3 puan almayı arzuladıklarını ancak takımın durumunun da ortada olduğunu söyledi.

Zorlu deplasmanından 1 puanla döndüklerini vurgulayan Rumen çalıştırıcı, "Şu anda 16 puandayız. İlk yarı bitene kadar en az 4 puana daha ihtiyacımız var. Tabloda iyi bir yerdeyiz" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, bu hafta evlerinde Yukatel ile yapacakları maça hazırlandıklarını dile getirerek, "Yukatel Denizlispor maçı benim için final niteliğinde. Çok önemli bir karşılaşma olacak. Tıpkı önceki haftalarda oynadığımız MKE Ankaragücü maçı gibi. Her zaman hesap yapıyorum ama altımızdaki takımlara karşı kazanmak gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı.

Taraftarlarına seslenen Sumudica, "Onların desteğine ihtiyacımız var. Deplasmanda oynadığımız maçlarda rakip takım taraftarları takımlarını çok iyi destekliyor ve bize karşı çok baskı kuruyorlar. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftar desteğini hissetmek istiyoruz. Baskıyı rakiplerimize de hissettirmek istiyoruz. Taraftarımız takıma yakın olmalı. Sahada 12. adam olsunlar. Maç pazar günü ve herkesi stada davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.