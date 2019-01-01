Mario Rui: Cristiano Ronaldo'nun iştahı, onu dünyanın en iyisi yapıyor

Portekizli sol bek Mario Rui, kazanmaktan bıkmayan yapısının Cristiano Ronaldo'yu dünyanın en iyi futbolcusu yaptığını söyledi.

'de forma giyen Portekizli futbolcu Mario Rui, Litvanya ile oynanan elemeleri maçında hat-trick yapan 'nun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

A Bola'ya açıklamalarda bulunan Rui, "Ronaldo kazanmaktan bıkmıyor, hep daha fazlasını istiyor. Bu açlık onu dünyanın en iyisi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun aralarında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren 28 yaşındaki sol bek, "Takımımızda olduğu için çok mutluyuz. Umarım bizimle birlikte olmaya ve şu ana kadar yaptıklarını yapmaya devam eder." şeklinde konuştu.

Rui, ülkesinin Euro 2020'ye katılma şansıyla ilgili olaraksa şunları söyledi:

"Matematiksel olarak turnavaya katılmamız henüz garanti değil. Zor bir takımla, Lüksemburg'la, oynayacağız. Zor bir maç olacağını biliyoruz ancak amacımız Euro 2020'ye katılmak ve alabileceğimiz tüm puanları almak."

Herkes Ronaldo'yu soruyor

Litvanya'yı 6-0 mağlup ettikleri Euro 2020 Elemeleri H Grubu maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktörü Fernando Santos ise şunları dile getirdi:

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"Birçok kişi bana Cristiano'yu soruyor. Onun performansı beni şaşırtmadı. Sizi temin ederim ki onun yapacağı hiçbir şey beni şaşırtmaz. Bu sebeple yaptığı hat-trick son derece normal."

Cristiano Ronaldo, Litvanya karşısında 7, 22 ve 65. dakikada attığı gollerle kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 55. kez hat-trick yaptı. Milli formayla 98 gole ulaşan 34 yaşındaki süper yıldız, 109 golle "milli formayla en çok gol atan futbolcu" rekoru elinde bulunduran Ali Daei'ye bir adım daha yaklaşmış oldu.

Euro 2020 Elemeleri B Grubu'nda 'ın bir puan üstünde ikinci sırada yer alan Portekiz, gruptaki son maçında 17 Kasım Pazar günü Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacak.