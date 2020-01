Mario Lemina: Galatasaray taraftarına kayıtsız kalamıyorsunuz

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, sarı kırmızılı taraftarların desteğine kayıtsız kalamadığını ifade etti.

'ın sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina, France Football'a özel bir röportaj verdi.

Lemina, verdiği demeçlerde sarı kırmızılı taraftarın tutkusundan, sezon sonu Premier Lig ekibine geri dönüp dönmeyeceğine kadar birçok konu hakkında konuştu.

Haberin devamı aşağıda

"Galatasaray benim için en uygun takımdı"

Gabonlu futbolcu, uzun süreli yaşadığı sakatlığını atlattığını belirtirken, "Gerçekten çok iyiyim. Southampton'da uzun bir süre sakatlıklarla boğuştum ancak şu an iyiyim. Kendime yeniden başlamak için uygun bir yer arıyordum ve Galatasaray'da bunu buldum" ifadelerini kullandı.

"Zirveye yaklaşacak çok fazla silahımız var"

Lemina, sarı kırmızılı ekibin sezona iyi bir başlangıç yapamamasının sebebini, yapılan birçok transfere bağlarken, "Galatasaray geleneksel olarak her sezon başı birçok zorlukla karşılaşıyor. Bunun nedeni ise her yaz birçok oyuncunun takıma katılması. Kolektif olarak bakıldığında evet her şey mükemmel değil. Ne yazıkki şu an olmamız gereken yerde değiliz. Ancak zirveye tırmanmamıza yardım edecek çok fazla silahımız var ve sezonun geri kalanında bunları yapacağız. Takımda önemli bir yerim var ve o ivmeyi yakaladığımı hissediyorum" dedi.

"Daha önce de Galatasaray'la görüştüm"

26 yaşındaki oyuncu, ve diğer Avrupa kulüplerinin teklifleri olmasına rağmen, neden Galatasaray'ı tercih ettiğini ise şöyle açıkladı:

"İki ya da üç yıl önce Galatasaray'la görüşmüştüm. Birkaç nedenden dolayı transferim gerçekleşmemişti ancak bu yaz tekrar temas kurduklarında beni ne kadar istediklerini fark ettim. Bu isteği ve ilgiyi görmek transferimde önemli bir rol oynadı."

"Galatasaray taraftarına kayıtsız kalamıyorsunuz"

Galatasaray taraftarına kayıtsız kalamadığını belirten Gabonlu futbolcu, "Aslında taraftarlarla çok fazla bağ kuran biri değilim ama burada, Galatasaray gibi bir kulüpte taraftarın desteğini o kadar çılgınca hissediyorsunuz ki kayıtsız kalamıyorsunuz. Üstüne bir de iyi bir performans sergilediğinizde inanılmaz destek görüyorsunuz. Burada sadece takımını sevmek yeterli değil. Onlar gerçekten fanatikler. Bu duyguya inanmak için yaşamak ve görmek gerek." şeklinde konuştu.

"Sezon sonu neler olacağını göreceğiz"

Lemina, "Kariyerine Galatasaray'da devam edecek misin?" sorusunu ise "Galatasaray'da aile gibiyiz. Southampton'da iki yıllık sözleşmem kaldı. Şu an Galatasaray'da çok mutluyum, bu kesin. Sezon sonuna kadar takımımın hedefe ulaşması için elimden geleni yapacağım. Ondan sonrasını ise göreceğiz" diye yanıtladı.