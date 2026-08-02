Mario Götze, Frankfurt'un eski teknik direktörü Albert Riera'nın kışkırtıcı açıklamalarına yanıt verdi

İspanyol teknik adamın yönetiminde Götze, geçen sezon SGE’de zor bir dönem geçirdi. 34 yaşındaki oyuncu sezon içinde merkez orta sahadaki ilk 11 yerini kaybetti ve sık sık teknik direktörünün ince eleştirilerine maruz kaldı.

Riera, diğer şeylerin yanı sıra, lider oyuncu ve dünya şampiyonu statüsüne rağmen Götze’nin istediğini yapamayacağını, bunun yerine teknik direktörün kararlarına boyun eğmesi gerektiğini söylemişti.

Buna değinen Götze, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Eğer bunu böyle söylemesi gerektiğini düşünüyorsa, söylesin. Ama bunu bu şekilde ifade etmiş olması - hadi buna böyle diyelim - ilginç" dedi. Sonuçta 34 yaşındaki oyuncu ile Riera arasında neredeyse hiç iletişim yaşanmamıştı.

Götze, "Bu, daha sık konuşmuş olmamızı ya da birbirimizi iyi tanıyor olmamızı gerektirirdi. Ama fiiliyatta durum böyle değildi. Eğer bunu kendi algısına göre bu şekilde yorumlaması gerektiğini düşünüyorsa, bunu memnuniyetle yapabilir" ifadelerini kullandı.

Genel olarak geride kalan sezonun, kariyerinin birçok açıdan en çılgın dönemi olduğunu söyledi. 2014 dünya şampiyonuna göre Riera yönetimindeki dört ay "son derece yoğundu". "Birçok şey, hayal ettiğimiz gibi gitmedi ve sonuçlanmadı; benim için kişisel olarak, kulüp için ve takım için."

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Eintracht Frankfurt sezon sonunda Albert Riera ile yollarını ayırıyor

Ancak eski teknik direktörüne karşı herhangi bir kırgınlık beslemediğini ya da görevden alınmasına sevindiğini de belirtti: "Sonuçta futbol bir sonuç oyunudur. Olmadı. Buna göre kulüp de hızlı ve kararlı şekilde tepki verdi. Yine de suçu yalnızca tek bir kişinin üzerine yıkmanın doğru yol olmadığını düşünüyorum. Herkes kendi performansını sorgulamalı. Ancak bu şekilde daha iyi olabilir."

Riera, şubat ayında Eintracht Frankfurt’ta daha önce görevine son verilen Dino Toppmöller’in yerine geçmişti, ancak kulübenin başında çıktığı 14 maçta maç başına yalnızca 1,21 puan topladı (dört galibiyet, beş beraberlik, beş mağlubiyet).

Sezonun sona ermesinin ardından İspanyol teknik adam ile SGE buna bağlı olarak erken ayrılık konusunda anlaşmaya vardı. Eintracht’ın kulübedeki yeni ismi, Hessen ekibini 2018 ile 2021 yılları arasında daha önce de çalıştırmış olan Adi Hütter oldu.