Mario Been, ESPN'deki De Eretribune programında yaptığı açıklamada, Feyenoord'da sportif direktör Dévy Rigaux'nun mevcut çalışma biçimine kesinlikle katılmadığını ortaya koydu. Analist, Givairo Read'in satılması gerektiği görüşünde.

Bu görüşün temelinde, AS Roma'nın 20 yaşındaki kanat beki için ödemek istediği ciddi bonservis bedeli yatıyor. İddialara göre 29 milyon avroluk bir transfer ücreti hazırdı, ancak Rigaux 30 milyon avronun üzerindeki talep ettiği bedelde ısrar etti.

Bunun mantıklı olup olmadığı sorusuna Been net yanıt verdi: “Hayır, bence değil. Read'e büyük hayranlık duyuyorum, çünkü şu anda Feyenoord'un elindeki en iyi sağ bek o.”

Been, “Elbette hâlâ Nieuwkoop ve Lotomba var, ama bence ikisi de yeterince iyi değil. Read haklı olarak ilk tercih, yetenekli bir oyuncu” derken, buna rağmen Feyenoord'un bu tutumundan da etkilendiğini belirtti.

Been, “30 milyon... Evet, korkarım ben olsam onu yine de göndermiştim” ifadelerini kullandı. “Çok yetenekli bir oyuncu için bunun çok büyük bir para olduğunu düşünüyorum ama bunlar Feyenoord'un ciddi şekilde düşünmesi gereken rakamlar.”

Bu nedenle Been bir açıklama arıyor. “Demek ki kaliteyi seçiyorsanız ve ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak istiyorsanız, ayrıca görünüşe göre paraya da ihtiyacınız yoksa... O zaman onu tutmaları güzel. Ama aynı şey, kendilerine ilgi olan Hadj Moussa ve Ueda için de geçerli olmalı.”

Read ise bu hafta başında ESPN'e verdiği demeçte, gerçekleşmeyen transferi nedeniyle üzgün görünmedi. “Hâlâ olabilir ama aslında bu sezon burada kalacakmışım gibi görünüyor. Aslında hiç hayal kırıklığına uğramadım. İki tarafa da gidebilirdi. Daha önce de sık sık söylediğim gibi: Feyenoord'dan ayrılmak zorunda değildim. Burada henüz öğrenmem gereken şeyler var ve burada olmaktan mutluyum. Elbette bir fırsat vardı ama burada olduğum için mutluyum.”