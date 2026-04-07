Mario Been: "Feyenoord'a geri dönmek için iyi istatistikleri var"

Mario Been, Gjivai Zechiël’in (21) gösterdiği gelişmeden memnun. ESPN analisti, FC Utrecht ve Jong Oranje’nin orta saha oyuncusunu De Telegraaf adına Haftanın Takımı’na seçti.

Zechiël, bu sezon Utrecht formasıyla 43 resmi maça çıktı. Bu maçlarda sekiz gol attı ve yedi asist yaptı.

Ayrıca, Rotterdamlı oyuncu Jong Oranje'nin en önemli oyuncularından biri haline geldi. Zechiël, bu takım adına şimdiden on genç milli maçta forma giydi.

Been, sağ ayağının her hafta geliştiğini görüyor. “Gjivai Zechiël bana her geçen gün daha iyi bir izlenim bırakıyor. Feyenoord tarafından Sparta'ya kiralanmış, şimdi de FC Utrecht'e kiralanmış durumda.”

“Dinamik, topla güçlü ve topsuzken de çok derinlikli bir oyuncu. Defansif mücadelelerde giderek daha iyi hale geliyor. Eredivisie’de şimdiden yedi gol attı ve ayrıca dört asist yaptı. Feyenoord’a geri dönmek için güzel rakamlar,” diyor Been.

Bu sezonun ardından Zechiël prensipte De Kuip'e geri dönecek. Feyenoord ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi var.

Transfermarkt'a göre Zechiël'in şu anki değeri 7 milyon euro. Feyenoord formasıyla şu ana kadar 16 maça çıktı ve bu maçlarda 3 asist yaptı.