Mario Balotelli'nin ilginç geleneğini Adana Demirspor'da sürdürebilecek mi?

Adana Demirspor'un yeni transferi futbol dünyasında büyük bir ses getirirken, beklentileri de yükseltti.

Adana Demirspor'a imza atarak Süper Lig'de şu ana dek transfer döneminin en önemli ismi olmayı başaran Mario Balotelli'in, ligin yeni takımında ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. Daha önce ülkesi İtalya dışında İngiltere ve Fransa'da top koşturan ve bu ülkelerde iz bırakan Balotelli, ilk sezonunda Türkiye'de de ses getirmek istiyor.

30 yaşındaki tecrübeli golcünün ülkesi dışında oynadığı liglere adım attığı sezonları çift haneli gol sayılarıyla tamamlaması, Adana Demirsporlu taraftarları şöhretinden bağımsız bir şekilde heyecanlandırırken, bu geleneği sürdürmek isteyen Balotelli de yeniden Avrupa'nın en önemli golcülerinden biri olduğu eski günlerine dönmenin hesaplarını yapıyor.

Gelenek sürecek mi?

İtalya dışındaki ilk transferini 2010-2011 sezonunda Manchester City'ye transfer olarak yapan yıldız oyuncu buradaki ilk sezonunda oynadığı toplam 28 maçta 10 gol atarken, 2016-2017 sezonunda Fransa'da geçirdiği ilk yılında ise Nice formasıyla 17 gol atmıştı. Bu seriye Süper Lig'i eklemek isteyen Balotelli'nin öncelikle eski formunu yakalaması gerekiyor.

Geride bıraktığımız sezonda Serie B'de forma giyen ve Monza formasıyla 14 maçta altı gol kaydeden Balotelli, kariyerinin en parlak dönemiyse 2017-2018 sezonunda yaşamıştı. Nice'ta 38 maçta 26 gol atan Balotelli, bu performansıyla yeniden İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna da dahil edilmiş ve sonrasında Marsilya'ya transfer olmuştu.

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