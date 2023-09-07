Mario Balotelli, dünyada birçok ligin gelişim gösterdiğini söylerken Süper Lig ile İtalya Serie A'yı kıyasladı.

2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü santrfor Mario Balotelli, Süper Lig hakkında olumlu konuştu.

İtalyan golcü, dünyada gelişmekte olan birçok ligin bulunduğunu, Süper Lig'in de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Tecrübeli forvet, daha da ileriye giderek Süper Lig'in İtalya Serie A'dan 'neredeyse' daha üst seviyede olduğunu vurguladı.

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Ne söylendi?

İtalyan basınından Corriere dello Sport'a konuşan Balotelli, ligleri kıyaslarken şu ifadeleri kullandı: "Diğer liglerin seviyesi yükseliyor. Birkaç Serie A maçını izlerken bunları Türkiye'deki futbola benzettim, hatta Süper Lig'de seviye neredeyse daha yüksek."

Mario Balotelli için sırada ne var?

İkonik golcü, Adana Demirspor'dan Sion'a transfer oldu ve yakın zamanda İsviçre kulübünde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Balotelli, geleceği hakkında ise şunları söyledi: "İtalya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum, oynamak istiyorum. Sion'da bazı sorunlarım var ama bunlar çözülebilir."

İtalyan golcü, 2019'da Marsilya'da oynarken, Çin'den astronomik teklif aldığını da itiraf etti. Balotelli, bu teklifin şu anki piyasanın çok üzerinde olduğunu da sözlerine ekledi.